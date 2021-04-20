В одно и то же время с почти уже начавшейся войной России с Украиной (и всем миром), в Европе разворачивается точно такая же война, но уже футбольная. Футбол всегда был игрой на стыке спорта и политики, но в этот раз количество параллелей и пересечений с реальностью превысило все возможные пределы. Явно не первая по счëту, но точно Мировая Футбольная Война проходит (пока что) бескровно, но в ней уже есть всë то, к чему мы привыкли в современных конфликтах – здесь и большие (американские деньги), и не менее большая (европейская) бюрократия, и предательства, и переговоры, «и тайная ложа, и явная лажа». И даже отставка Жозе Моуриньо.

А когда поутихли громкие речи больших начальников, слово взяли простые болельщики – им же тоже никто ничего не сказал, сюрприз – так для всех сюрприз. Но, согласитесь, обидно, когда таким отношением любимая команда указывает своему преданному фанату его место (крайне незначительное) в пищевой цепочке финансов клуба. Тем более сейчас, когда большинство болельщиков европейских клубов (в том числе и «Грязной Дюжины») чисто физически разлучены с предметом своего боления. И уже не важно, идëт ли речь об «аристократическом» Челси или о «народном» (весьма условно) Ливерпуле – это попросту «не по-пацански». Кстати, первым «заднюю» включил как раз Роман Абрамович.

Точно известно лишь одно – совместное выступление двенадцати команд против УЕФА окажет непосредственное влияние на европейский футбол. Будут ли это специальные преференции за «имя» или, наоборот, штрафы и санкции за отступничество пока что не ясно. Но футбол точно изменится.