Американские истребители переброшены в Польшу «в рамках маневров». Украинская армия и военная техника подтягивается к Донбассу. Все как один союзники и сателлиты Соединённых Штатов демонстрируют свою активность на антироссийской поляне. Одни напрягают отношения с Москвой, выдумывая незамысловатые шпионские скандалы, как болгары, другие строят совсем уж детективные истории с участием ставших легендарными Петрова и Боширова из ГРУ, как чехи. Американцы наращивают противостояние в акватории Чёрного моря, англичане собираются к ним присоединиться. В Белоруссии Лукашенко, похоже, едва уцелел — и это ещё не конец игры. Турки невероятно активизировались на постсоветском пространстве, пока на Украине, в Молдавии, Закавказье, Казахстане и Средней Азии… Ну, а в России у них давно всё готово. Им только дай шанс!

Похоже, все стервятники слетелись, пытаясь оценить: можно уже добивать и рвать на части Россию или ещё нет. Что до внутренних падальщиков-трупоедов, часть их старается раскачать ситуацию внутри, честно играя роль пятой колонны. Часть, те, кто побогаче и поближе к власти, делают вид, что они ни при чём, старательно оценивая: стоит уже предавать страну открыто, или ещё рано. Протестная массовка побулькивает, преимущественно в интернете, и пытается спровоцировать и вывести на улицы, под удар побольше народу. Нормальный сценарий переворота, в стиле «арабской весны». Только весна русская, отчего настроение сильно портится. А сделать ничего нельзя. Само не рассосётся. И не хочет, вроде бы, наше руководство войны. Ни из-за Украины, ни из-за чего другого. Да кто ж его спрашивает. Тут кто первый моргнёт, тот и проиграл. Известная тема.

Жаль тех, кто погибнет — неважно, с какой стороны. Понятно, что там и отморозков хватает, особенно в украинских добрбатах — их не жаль. Но эти гибнуть в одиночку точно не будут. Не для того готовились. Жаль того, что будет разрушено, неважно, где именно. Строили люди — строили, создавали — создавали… Очень жаль, что руководство у нас вот уже сколько десятилетий подряд ни о чём и ни о ком, кроме себя и своего ближнего круга не думает. Так оно, конечно, в этом мире всё и устроено, причём у всех, но если бы начальство не было столь прагматично в вопросах деловых и было хоть немного озабочено стратегией развития страны… Не её имитацией с попутным отмахиванием от попыток окончательно развалить и освоить под собственные интересы всё, что ещё недавно было Советским Союзом, которые открыто предпринимают все, от США и Евросоюза до Турции и Китая… И это только основные игроки.

Другое дело, сожалей об упущенных возможностях, или не сожалей, отмечай сделанные ошибки, или их игнорируй, пытайся действовать, как надо, или, как мы всегда действуем, тяни кота за хвост, будет то, что будет и этого, похоже, никто изменить не в состоянии. Сможем ли мы выиграть начинающийся новый раунд Большой Игры? Почему бы и нет. Захотим ли? Население не против — оно куда более бескорыстное и патриотично настроенное, чем большая часть начальства. А вот за него ручаться трудно. Посмотрим. Военные готовы у какому угодно развитию событий. А вот чиновники и политики… Тут большой вопрос. Не в том, продадут или нет. Продадут обязательно, дай им только шанс. На что американцы и все, примкнувшие к ним, и рассчитывают. Вопрос в том, сможет ли Первый заставить себя сделать всё то, что надо, или так и будет делать то, что делает… Ну, скоро увидим. Недолго уже осталось.