Путин однозначно – не из партии войны. И Слава Богу!
Иначе, друзья мои, ваши дети не отсрочку по призыву сейчас бы имели, а сидели на блок-постах в Чечне, на Украине и Северном Казахстане. Фейсбук бы был блокирован могучим русским фаерволлом, а вы – скромно копили на новый пуховик, потому что старый уже вконец истрепался и соседи начинают шептаться у вас за спиной.
Путин – не герой. Путин – соглашатель. Путин – охранитель. Путин -царь, который впервые в российской истории бережет русских солдат, а не полагает их за удобрение. И за одно это ему можно памятник поставить.
Вам же всем дано свободы с избытком. Свобода быть сытым и не униженным безнадежной, непреодолимой нищетой, чего тоже у нас не было никогда.
Война – это нищета. Война – это голод. Не надо нам войны.
Путин и война
Путин однозначно – не из партии войны. И Слава Богу!
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