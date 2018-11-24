Путин и война

На вопрос: “А ты, Юрик, за мир?”, отвечу сразу и не думая – да! За мир и против войны! И не потому что пацифист какой-нибудь отвлечённо начитанный, а исключительно потому, что начнись война моей страны с кем либо, [Читать...]

Думаю об том, что война, как зубная паста – обратно в тюбик не загнать. Но и зубы чистить надо… Поэтому не надо торопиться… Выдавить чуть-чуть на щётку, предварительно заготовив воду для полоскания… А тем, кто орёт: «Путин, вводи [Читать...]

На месте американцев и европейцев я бы уже паниковал. Знаете почему? Когда они огласили первые списки, мы ответили зеркально – такой же ерундой. На вторые списки Россия вообще не ответила. Хуже того. Путин снова замолчал. Пара шуток – [Читать...]

Информационная война – это когда врут и передергивают все. Если бы одновременно на пару недель заткнулись и российские, и украинские СМИ, настоящая война постепенно стала бы затухать, как костер, в который перестают подбрасывать дровишки.

Прекрасно понимаю, что Путин очень многим не нравится, что он может быть даже ненавистен, но я искренне не понимаю, почему всякий придурок, прооравший “Путин – ху@ло!”, большинством этих людей сразу воспринимается, аки светоч мысли, герой сопротивления и бывает [Читать...]