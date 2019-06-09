ФУТБОЛ

Все так оголтело обсуждают судьбу Кононова в контексте лабильного «Спартака», будто речь идет о коллизии про препирательства человека с высшими силами, тогда как это вовсе не коллизия и не эпос, а просто байка про обстоятельства.

Уже в этом году Кононова погонят в шею, и ему никакой Рабинер не поможет с восемью полосами о том, как онтогенез повторяет филогенез; и гуттаперчевый Е. С. Ловчев не поможет, который в одном номере газеты поет осанну, а уже в следующем пишет про него же, что он, этот человек, воплощение посредственности.

Он сглазил себя болтовней, по части элоквенции он слаб, но болтал он столько, будто и впрямь дружен с высшими силами.

Кононов, обещавший, что через четыре месяца его подопечные явят миру необычайную прыть и беспримерный интеллект (на поле, конечно), и продувший ВСЕ, что только можно было проиграть; вот этот человек, после мерзейшего проступка своего подопечного сморозивший: «Добро всегда побеждает зло», — он ведь просто из той категории «актеров», о которых в Америке пишут: «неизменно неубедительный».

Вместо того, чтобы слушать Басту, перечитал бы Есенина, душеполезно:

«Напылили кругом.

Накопытили.

И пропали под дьявольский свист».

Но проблема с ним в том, что он не умеет и этого — «накопытить» и «напылить».

Судя по выражению лица в Оренбурге, человек просто не понимал — что весьма и весьма странно — куда он идет.

Это — «Спартак», старичок, а «Спартак» — это перманентная война, а “война — это дело молодых, лекарство против морщин”, как подметил Цой.

Какое там лекарство, О. К. постарел лет на 448.

Я один понимаю, что с поставленными перед ним задачами (ЛЧ, Кубок страны) он не справится, бо каждая из этих задач суть квадратура круга для команды, которой подходит определение классика: «Психически нормальные, они болеют, так сказать, расстройством идейной системы».

Добро, конечно, побеждает зло, пусть чаще в комиксах, но сначала надо научить футболистов играть в футбол.

Когда после очередного позора — уже было ясно, что скорее Чикатило одарят амнистией, чем случится то, о чем он сморозил, — сказанул, что верит в чемпионство, я вспомнил Стругацких: «Нет ничего невозможного, есть только маловероятное».

Теперь — о невероятном.

Я, кроме как в самовлюбленном интервью с собственным сыном и косноязычном исполнении роли эксперта на Матч ТВ, ни разу не видел в деле Черышева-старшего, а тут сподобился, во время стыкового матче «Нижний»-«Крылья».

Он не просто тренер, он — ходячий гимн маскулинности, снятый во время тотального ее упадка.

Этот человек, по лбу которого периодически пробегала какая-то рябь, все время тыкал арбитру Лапочкину, кричал ему, например: “Иди телевизор (ВАР — О. КУШ) смотри, слышь?!”. Или: “На… технику везли, если не смотришь?!”.

Такой Боаш из глубинки под воздействием лизергиновой кислоты.

Лапочкин вместо того, чтобы заткнуть источник, решил соответствовать фамилии.

При этом самый матч получился до чрезвычайности бездарным, второй — того хуже.

Божович все понимает — и про себя, и про свою команду, поэтому скромен, тогда как старший Черышев разразился такой речью, будто тренирует «Аякс», который только что добыл ему путевку в элизиум.

ХОККЕЙ

Мне нет дела до того, что именно делал Евгений Кузнецов в том клятом гостиничном номере, и я считаю третье место наших блестящим результатом.

И вам не должно быть дела, и вы должны быть благодарны за третье место.

Но без брюзжания, без упреков кого-нибудь хоть в чем-нибудь, без содома и гоморры скучно жить, правда?

Приятно ведь, когда очередная знаменитость, вляпавшись в эксцесс и воспламенив низменное, самое наинизкопробное воображение, оказывается на поверку «тварью».

И вот кто-то из этих, по-научному, «страдающих расстройством идейной системы» людей, по-нашенски, психов, начинает вопить про то, что третье место — провал, а проиграли мы финнам потому, что Кузнецов нюхает и сношается с гризетками-куртизанками, а Ковальчук пьет пиво.

У меня, если хотите знать, даже «возникло некоторое мировоззренческое прекословие» с В. Г. Газзаевым, который известен еще и тем, что на всяких шагу и углу талдычит, что в спорте нет иного места, кроме первого.

Я обожаю Газзаева, но ведь бред — по поводу третьего места шипеть.

Третье место — сверхзначительнне достижение, пацанов нужно поблагодарить за отменную работу, а не честить, а не бить в хвост и в гриву.

А связывать пиво с «высотой уровня исполнения» может только химически чистое быдло.

БОКС

Руис, похожий на греческую хавронью, уничтожил Джошуа, которого сам Дзюба, я прочел, почитал самым видным спортсменом планеты Земля.

Видный-то он видный, но это обычная история с низложением самовлюбленного фраера, который после афронта позорного был похож на инвалида с расстройством аутистического спектра вкупе с синдромом саванта.

При этом лощеный нарцисс не похож на того, кого вразумляют невзгоды.

СНОВА ПРО ФУТБОЛ

Но нарциссы нарциссам рознь.

Сегодня мой любимый португальский нарцисс сделает с голландскими живчиками, давеча зело его изобидевшими, то в финале Лиги Наций, что он уже сделал с Симеоне.

ЭПИЛОГ

Идиоты всегда и везде одного племени.

А. Емельяненко на вопрос, где с ним случилось велосипедное ЧП, безыскусно ответил: «Кажется, в Крылатском».

Кажется.

Кажется, я начинаю любить этого парня.