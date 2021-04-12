Навальный замироточил – Поклонская бросилась в защиту

Баба Яга – опять против. Вернее, за. Она поддержала ВОЗМУЩЕННЫЙ народ. Именно тот народ, который страшно был раздосадован посадкой Навального.

Об этом она заявила в интервью «Комсомольской правде». По словам Поклонской, людей «возмущает» официальная версия задержания оппозиционера из-за ЯКОБЫ нарушения правил условно-досрочного освобождения.

«И ведь они [люди] говорят объективные вещи. А как так? Человек находился в больнице, поэтому не отмечался, и, значит, его задержали незаконно», — пересказала Поклонская мнение, которое, по её словам, распространено в «информационном пространстве» и среди молодёжи, в том числе детей.

«А на самом деле как произошло, что было нарушено, какие условия, какая реальная причина задержания Навального, нам неизвестно», — заключила Поклонская, призвав правоохранительные органы объяснить, какие преступления совершил Навальный.

Вот ведь славная девушка. Прямо не устаю о ней писать. Такое ясное сознание, глазки хрустальные, губки бантиком. Вот кто бы подумал?

Не знаю, не знаю.. У меня только одно предположение, что Навальный от невыносимых страданий вдруг ЗАМИРОТОЧИЛ. Вот тут -то НяшМяш и пробило.

Скоро все будем свидетелями – схватит палку с трусами и начнет размахивать в Покрове перед тюрьмой.

С нее станется – очень эмоциональная дамочка. Она всем соболям еще покажет, как правильно поклоны бить перед кумирами.

Думаю, Навальному уже пора подумать о собственных орденах – особо рьяным фанаткам. Ну типа, Орден Подвязки… Хотя нет, Орден Старых Трусов – тоже хорошо. С мироточением на оных.

Думаю, мы скоро дождемся торжественной церемонии.