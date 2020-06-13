{ 13 июня 2020 }

Проект «Навальный»

Рубрики: [Фейсбук]  
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Люди, которые искренне недоумевают, почему Навальный полностью игнорирует «патриотическую» повестку, оскорбляет ветеранов, отталкивая от себя множество потенциальных сторонников, не хотят признать очевидного факта.

Проект «Навальный» — деструктивный.

Этому проекту не нужна победа ни на каких российских выборах. Ни президентских, ни парламентских. Навального вообще не интересует приход к власти в России. По моему глубокому убеждению, его задачей является именно систематическое разрушение Российского государства.

«Наезды» Навального на ветеранов — не случайны. Победа, как «гражданская религия», объединяющая десятки миллионов людей не только в нынешних границах России, но и на территории всего бывшего СССР — одна из последних скреп «державного» русского сознания, живая связь с великой общей страной.

Запад рассматривает любую форму восстановления «большой России» как экзистенциальную угрозу себе, и ведет войну с этими угрозами (реальными и мифическими) по всем фронтам.

В логике идеологической войны память о Войне и Победе обязательно должна быть ошельмована, высмеяна и, в конечном итоге — деконструирована.

Истории про заградотряды, миллионы изнасилованных немок и толпы красноармейцев, которых тупо гнали на убой — это системное решение, уже обкатанное на «разоблачении культа личности Сталина», которое закончилось развалом СССР.

Изгаляясь над «победобесием» «совков» и «путинистов», Навальный и его кураторы не ставят свой целью «переучить» поколение 40-50-летних. Их целевая группа — те, кому сегодня 15-25 лет.

Если им удастся как следует промыть мозги этому поколению — они победили.

Сергей Мардан


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