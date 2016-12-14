Я знаю Навального много лет, слежу за его мероприятиями много лет, – и в нем нет ничего, что вызывало бы у меня хоть минимальное доверие.

- Навальный это человек, который показал, что меняет свои взгляды не в результате внутренней трансформации, а в угоду статусному окружению. Было время, когда он поддерживал Россию в войне с Грузией, сотрудничал с Захаром Прилепиным, снимал про мигрантов ролики на грани фола и ходил на митинги русских националистов. Но как только прогрессивная общественность приняла его в качестве перспективного парня – все это стремительно исчезло, и осталась лишь пара блеклых слов про “визовый режим”. При этом ни о какой внутренней трансформации своих убеждений он нигде и никогда не упоминал. Вывод понятен.

- Экономические разоблачения Навального (чаще всего, надо думать, реальные и справедливые) полностью компрометируются тем фактом, что его партнерами по борьбе то и дело оказываются персонажи вроде Каца, Волкова, Касьянова, etc. Спрашивается: если у тебя такие друзья-соратники сейчас, то что же будет потом, когда доступными вам окажутся те ресурсы, на которые сейчас кровавый режим строит свои дворцы? Вывод понятен.

- В 2014 году, когда началась война и вопрос о том, поддерживаем ли мы возвращение русских людей и русских земель в состав России, сделался драматическим, – Навальный, хоть и с некоторыми оговорками, но поддержал Украину. Больше того, уже много лет он не говорит ни одного слова о том, что у России есть хоть какие-то национальные интересы во внешнем мире и хоть какие-то справедливые национальные претензии к соседям. Такой проблемы нет. Сейчас он, наверное, начнет изображать из себя Трампа – но представьте себе настоящего русского Трампа и подумайте: что он сказал бы про Украину? Что он сказал бы про Прибалтику и существование “неграждан”? А про Белоруссию и Казахстан, сажающих русских активистов? Что вообще настоящий “популист” (как модно ругаться в адрес людей, которые предлагают что-то хорошее) сказал бы о роли России в мире – и о том, чем плох в этом смысле Путин? Очевидно, что такой политик критиковал бы Путина за то, что он – слишком мягок, слишком либерален, весь в ельцинском наследстве и “международном партнерстве”. А что скажет Навальный? Вывод понятен.

- Ну и наконец, сам образ Навального – этого корпоративного коуча, наставляющего клерков, как правильно улыбаться, – бесконечно далек от того, что такое русский национальный политик. Он, конечно, парень высокий, видный, и говорить он умеет, но ощущение типично офисной, корпоративной фальши, которая от него исходит в каждом его слове, в каждом его поступке, – с этим ничего не поделаешь.

И можно спросить: а что это такое – русский национальный политик?

Это вообще бывает?

Два года назад, когда на площади Нахимова в Севастополе появился человек в свитере – мы в первый и единственный раз увидели, что это такое на самом деле.

Но Чалый, в отличие от Навального, – хороший человек, и поэтому спасать отечество он захотел, а быть политиком – нет.

Логично.

Так что ответ – нет.

Не бывает.