В “Ньюс-Пабе” Игорь Кезля представил “Дадуду” и другие проекты Нежданно-негаданно героем очередной press-party, проводимой по четвергам в “Ньюс-Пабе” (Петровка, 18) авторами “Тусовки”, стал русский “немец” Игорь Кезля, ех-лидер группы “Новая Коллекция”, уехавший много лет назад в Германию и [Читать...]

Леонид Ильич был самой лучшей, самой гуманной властью, какую вообще могли произвести из себя на тот момент бывшие русские крестьяне. Но для подлинно городского населения это было все равно невыносимо. К этому противоречию, собственно, и сводятся все семидесятые [Читать...]