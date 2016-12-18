Кажется, впервые в жизни выдержал у телевизора сразу несколько серий фильма.
И это было сегодня.
И это был “Брежнев”.
И это было хорошо.
Но дело даже не в очень качественном фильме с прекрасной работой Шакурова.
Просто думаю: о ком из первых лиц страны можно было бы еще написать или сделать кино “с человечинкой”?
Кто из них этой “человечинкой” обладал?
Горбачев, кстати, тоже не катит, ибо его “человечинка” распространялась лишь на собственную жену.
А ведь я, скотина, когда-то ржал над Брежневым.
Кабы знать…
Все, сука, в сравнении…Абсолютно все…
Брежнев
Кажется, впервые в жизни выдержал у телевизора сразу несколько серий фильма.
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