Гитлер оказался жалким подражателем.

Первый опыт “окончательного решения еврейского воспроса” принадлежал украинцам.

В результате “хмельнитчины” (казацкая война с Речью Посполитой (1648-1657) на Правобережной Украине евреев не осталось. Украинцы их всех истребили. Те кому повезло – бежали под защиту поляков.

Украинский антисемитизм был в целом подавлен только русскими штыками в 1768-1769 гг после разгрома Колиевщины.

Pogrom – это аутентичный малороссийский бренд, по недоразумению приписываемый русским, как и борщ.