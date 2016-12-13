{ 13 декабря 2016 }

Pogrom

Рубрики: [Фейсбук]  

Гитлер оказался жалким подражателем.
Первый опыт “окончательного решения еврейского воспроса” принадлежал украинцам.
В результате “хмельнитчины” (казацкая война с Речью Посполитой (1648-1657) на Правобережной Украине евреев не осталось. Украинцы их всех истребили. Те кому повезло – бежали под защиту поляков.
Украинский антисемитизм был в целом подавлен только русскими штыками в 1768-1769 гг после разгрома Колиевщины.
Pogrom – это аутентичный малороссийский бренд, по недоразумению приписываемый русским, как и борщ.

Сергей Ключенков


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