Поклонская – из породы тех, кто всегда ходит “не в ногу”.

Я не знаю, хорошее это качество или нет. Вот в строю – это смешно. Все печатают шаг, у всех строгие вдохновленные лица, но найдется какой-нибудь замухрышка, который строй испортит. И ноги заплетаются, и рот распахнут – от старания. А никак… Строй сломал…

И в команде такой человек – хоть волком вой. Как у меня было. Срочно шили куртку Сами Насери для съемки в фильме. Тиснение на коже – медведь. Так по фильму нужно. Все объяснено, все показано. Мастер приносит на следующий день – спину куртки с …волком. Он посчитал, что так красивее будет. Инициативный, значит. Две ночи мы работали по новой, то есть – по старому. Тиснили медведя.

Поклонская – из породы тех, кто всегда ходит “не в ногу”.

Или вот – тот же самый принц Гарри. То же со своим мнением. Что жениться надо по любви. А не как положено, у королевской замшелой семьи. Нашел себе хорошу девушку – ну это все знают. Тоже дурак инициативный.

Но я отвлекся… Что же не так с Поклонской? И красивая, и инициативная, и народ любит… Мне уже сто пятый коммент бросают – вон как она “едросов” – раз – и против пенсионный реформы. Дескать, все “за”, а баба Яга – против… Подавитесь… Зато меня народ залюбит…

Вот в том -то и дело.. На это и был расчет.

Дело в том, что ГД – эта та же команда. И насчет пенсионной реформы там копья ломались с искрами.

Но все дело в том, что все эти дебаты сначала происходят во ФРАКЦИЯХ. Обсуждаются. и приводятся аргументы – за и против. И читаются документы, и до не особенно умных – разжевывают в цифрах.

Что требовалось от Поклонской? Аргументировать свою позицию – с цифрами, аналитикой и разумными доводами. Но это же – труд. Суметь объяснить свою позицию во фракции и привлечь на свою сторону депутатов – это работа.

А бабе Яге – все по колено. Зато она во всем белом. Глазу приятно. А просто проголосовала против – и все. Трын-трава не расти. Ей не до цифр.

Просто так захотелось.

Как и с портретом царя на марше Бессмертных. Логика?

А ее там нет.. Ну и что – что вы своих дедами гордитесь? А я буду Николаем гордиться.. Правда, не к месту и не ко времени, а буду. вы – сами по себе, я сама как хочу.

Мелочь? да. И я ничего не имею против царя Николая Второго Абсолютно. мученическая смерть – да. Но если бы еще и другие депутаты пошли стройными рядами – кто с Иваном Грозным, кто с Ханом Батыем, кто с Багратионом или Наполеоном, тоже пострадавшим в Москве – что было бы?

Вот это – неумение ходить в ногу и делает Поклонскую непредсказуемой и мало способной к диалогу.

Да вот и я задумываюсь, зачем нужен такой рядовой, который в атаку пойдет, когда захочет?

Или такой дипломат, который сам по своему разумению будет решать, что надо ему, а что нет…

Так что, удел Поклонской – лучше бы сердечки пальчиками изображала, да наряды показывала… там инициатива не наказуема. И никому не мешает, типа юбку надела или платье с декольте.