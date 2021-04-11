Ксения Ларина о НЕлюдях в Покрове: “Что это за люди такие? Во что их превратила эта власть? “

Все-таки наивны наши либеральные оппоненты. Они почему-то уверены, что их их телеканал “Дождь” – это вовсе не дождь, а солнце вокруг которого должны крутиться все россияне. Смотреть с надеждой и впитывать каждый лучик, пардон , слово…

А слово у них горячее – про Навального так и жгут глаголом. А народ – не соответствует, опять подвел народ. Давно бы его пора заменить этот народ. Какой-то он совсем “расчеловеченный”, как Ксения Ларина сказала.

А все дело в том, что этот самый “Дождь” поднял зад-мокрую тучу и отправился в Покров, где сидит Навальный спрашивать народ, когда он встанет стеной против кремлевских супостатов и “ослобонит” сидельца Илью Муромца, то бишь Алешу Попов… ах, пардон Навального.

“А он нам до лампочки… Ноль без палочки…” – это пенсионерка.

“Ну и кому здесь ваш Навальный нужен? Хоть сидячий, хоть стоячий? – это уже средних лет мужчина

“Подольше бы ему там сидеть или сдохнуть что ли…” – женщина предпенсионного возраста

А остальные деликатно отнекивались, дескать, слышали – ну и что? Сидит и сидит. Вон ваши повалили косяком – к добру ли?

Иные вообще косо смотрели и только спину показывали.

Я все ждал, когда же, когда найдется хоть один – с горящими фанатично глазами – и начнет бодро кричать, дескать, знаем, помним, скорбим!!!

Ни одного… Может просто в школу не зашли? Может, кто из пятиклассников что о нем знает?

В общем – фиаско у “Дождя”. Но нужно знать “Дождь”. Даже из такого интервью конфетку сделают.

И Ксения Ларина взвыла в микрофон, дескать, вот-вот самое страшное.. Это – НЕ люди. Это – зомби. Они не любят Навального. И это опять власть виновата. Вот всюду эта власть суется. Любовь отшибает.

А его – этим гнусным людишкам – есть за что любить. Как и славных “дождистов”. Они честно этому народцу говорят, дескать, быдло вы. Недочеловеки. Скот. И ведь кто еще им правду-то матку так вот в глаза скажет? А они заботятся…

В общем, не тот народ. Права была Новодворская. Ничего не понимают. Никак не хотят красивых и светлоликих себе на шею посадить. Противятся, такие-сякие…