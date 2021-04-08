Министр Лавров становится министром мемов. 6 лет мы пользуемся незабвенным и универсальным “Д.б.!” – и нет никакой нужды пояснять, что скрывается за точками. Сегодня же получил рождение новый концентрат смыслов – «Тупая линия».

В этом сочетании богатства русского языка и геометрии Лобачевского как никогда чувствуется глубина дипломатических познаний – мало того, что dumb line имеет в английском языке сразу несколько значений, так ещë и ни одно из них не сулит США ничего хорошего. Фактически, министр повторил известную историю президента про то, что будет, если кого-то долго и упорно загонять в угол.

Байден, дорвавшись до власти, действительно оказался ещë “линейнее”, чем об этом несмешно шутил Кеосаян. Россию снова не хотят слушать, а пытаются принудить к капитуляции.

Самое время развернуться. Силы у нас уже не те, но за 10 минут подлета до канадской границы мы ручаемся. А канадская граница, как известно, линия.