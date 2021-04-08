Самосуд от доктора Мясникова

После ток-шоу Малахова об убийстве педофила СКР будет пересматривать дело жителя Уфы Санкина.

“Он доказал, что он мужчина и человек. А что сделали мы – это вопрос?” – заявил в ток-шоу доктор Мясников. Сегодня председатель СРЗП Миронов написал, что он ждёт “полного и безоговорочного освобождения Санкина”. Под выборы можно было бы его принять в партию. В феврале зрители ток-шоу “60 минут” проголосовали за то, что “Санкин – герой” (90% голосов).

Ранее Бастрыкин отчитал главу СК Башкирии “за недостатки при освещении в СМИ и соцмедиа хода и результатов расследования этого уголовного дела, потребовав впредь соблюдать принцип гласности”. Недостатки продолжаются.

Во вчерашнем ток-шоу Малахова не все участники были такими, как Мясников, который поддерживает самосуд. Были голоса более разумные. По фактологии главный вопрос, который повис, в адекватности убийцы. Санкин утверждает, что в вечер убийства выпил, но не считает себя пьяным. Новая свидетельница-соседка заявила, что Санкин был сильно пьян, не мог найти на снегу телефон, чередовал призывы вызвать скорую и удары палкой – она думала, что происходит драка собутыльников. Полицейские заталкивали Санкина в машину как пьяного. В студии это даже вызвало оправдание – был пьян, значит, целенаправленно не хотел убивать.

Фактор пьянства с фактором оправдания самосуда – взрывная смесь. Адекватный человек может из этой общественной кампании вынести, что людей всё-таки не надо убивать. По пьянке человек неадекватен, он уже вынесет другое, он порвёт рубаху и по одобрению доктора Мясникова кого-нибудь убьёт, считая себя героем.

В ток-шоу того же Малахова было много историй изнасилований и оговоров. Самая знаменитая история была про Диану Шурыгину. Кто-нибудь наслушался бы Мясникова, и убил бы “насильника” Шурыгиной. Мясников и оправдывающие самосуд стали бы соучастниками этого преступления. Нужно какое-то публичное выступление, например, Бастрыкина с критикой этой кампании: призывы в федеральных СМИ немедленно освободить Санкина – это общественно опасные призывы.