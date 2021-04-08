Преемников на горизонте не видно, но можно констатировать, что президент всë больше использует в общении с внешним миром собственные аватары. Едва ли это связано с усталостью, высокомерием или погоней за укатывающимися карандашами – скорее больше говорит о том, что ситуация в России и вокруг страны гораздо серьëзней, чем мы могли бы представить и хотели бы знать.

В ситуации, когда Алексей Навальный неожиданно для себя становится Осипом Мандельштамом, до всех очень быстро «дошло», что прежние вегетарианские времена ушли безвозвратно. Слово пока ещë не приравнено к штыку, в нынешних реалиях речь, скорее, идëт о вилке и/или бутылке. Короче говоря, лучше помалкивать.

Призрак возможной войны идëт по шпалам. Но как показала практика, если с войной 1.0 и 2.0 Россия как-то еще справляется, то в войне 3D шансов мало. Кабинет Байдена демонстрирует невиданную со времен Рейгана решимость «пойти до конца». Но если у бывшего актера Рональда была какая-то идеологическая подоплека, то позиция Байдена мало чем отличается от простодушия Трампа – разрушить Россию «просто потому что можем».

Естественно, что подобное положение дел заставляет Кремль нервничать. Но озвучить все подозрения лично означало бы развязать дипломатическую войну, с весьма большой вероятностью переходящей в «холодную», а затем – кто знает. Вот и приходится Николаю Патрушеву с одной стороны озвучивать, на первый взгляд (но только на первый), конспирологическую дичь про биологическое оружие, а сразу после этого в том же выступлении посылать Вашингтону недвусмысленные сигналы о желаемом и возможном примирении. Повторяется сценарий 1962 года, когда США сначала не поверили, что Советам хватит духу разместить ракеты «на заднем дворе» Америки, а после долго сомневались в том, что Хрущев не хочет бомбить Вашингтон. История учит тому, что история ничему не учит. Вот бы и в этот раз «пронесло».