{ 17 января 2021 }

Скандал вокруг известной телезвезды

Рубрики: [Telegram]  
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В Аргентине скандал вокруг прививки известной телезвезды. Ведущая Янина Латорре улетела в Майами в отпуск и сделала там своей матери прививку от ковида. Она выложила видео, как прививку колют прямо в машине.

На Родине возмущены, что богатая ведущая, по сути, купила вакцину раньше аргентинцев. Хотя в Майами прививку делают всем желающим старше 65 лет. В США возмущены, что иностранцы отбирают вакцину у местных жителей. Власти Флориды заявили, что не допустят вакцинного туризма. Для понимания, по данным Wall Street Journal, богатые канадцы готовы платить от 25 до 80 тысяч долларов за полеты туда и обратно одним днём.

Вчера мать телезвезды Дора ответила недовольным раскритиковав властей Аргентины. “У кого есть мать, отец, дед, двоюродный дедушка, прадед, кто вакцинирован? Из людей, которых я знаю, никто не был вакцинирован, — заявила Дора. — Я уверена, что президент (Альберто Фернандес), вице-президент (Кристина Киршнер) и вся толпа киршнеристов вакцинированы Pfizer, как я. Ни в одном из них нет русской вакцины. Папа Франциск вакцинирован Pfizer, Путин не вакцинирован русской вакциной.

Прекратите, *. Вам нужно сделать прививку. Скажите Фернандесу: «Пожалуйста, сделайте нам прививку».

Таким образом в скандал вплели и Россию. Из российских звезд старше 65 лет в Майами отдыхают Игорь Крутой и Валерий Леонтьев. Скандал может иметь продолжение.

Методичка


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