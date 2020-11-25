{ 25 ноября 2020 }

Национальный пантеон героев. Все сложно

Рубрики: [Фейсбук]  

Глава Минпросвещения Кравцов предложил создать Национальный пантеон героев Российской Федерации, который “должен единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений, чтобы каждый человек мог увидеть историю нашей страны в лицах и оценить вклад каждого из них в сохранение и развитие России».

В Национальном Пантеоне героев Российской Федерации должны быть россиянин Иван Грозный и россиянин Ермак. Правда, россияне с бывших территорий Казанского, Астраханского и Сибирского ханств испытают по этому поводу некоторые неудобства.

Соседство россиянина Шейха Мансура, украсившего детский уголок в Грозном вместе с россиянами Ермоловым, Паскевичем, Барятинским тоже вызовет некоторую взаимную неловкость.

Вызовут вопросы россияне Ленин, Сталин, Колчак, Врангель, Сладков, Берия, Меркадер, Завенягин, Каганович. Их куда?

Считаются ли россиянами славные предки крымских татар до 1783 года? А в период между 1953 и 2014?

А буряты и якуты? У них тоже наверняка есть свои герои, про которых мы просто не знаем. Их по нацквоте в пантеон включать будем?

Можно ли считать россиянами киевлян Булгакова и Королева? Видимо, нет. Мы же уважаем международно признанные границы Украины. Стало быть, они — украинцы. Антонов и Вернадский — тоже.

А ещё непонятно, как быть с князем Багратионом, Владимир Далем и Гоголем?

Все сложно, как пишут в соцсетях.

 

Сергей Мардан


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