Кто такой “россиянин”?
“Россиянин” – это советский человек с баблом.
Это житель советского РСФСР без коммунизма. Лишенный всяких свойств образец химерической, абстрактной общности, которую выдумали вчера, а завтра ее уже не будет.
И все-таки между советскими людьми и “россиянами” – при всем явном наследовании вымышленного мира – есть некая разница.
Она состоит в том, что многие советские люди в этот вымысел верили.
За ними – и это надо признать – была своя правда, поскольку миллионы людей в двадцатом веке действительно думали, что грядет коммунизм, и что их прежние, ветхие идентичности отомрут под напором прогресса – и хорошо.
Нет, плохо.
Глядя отсюда, из будущего, это была дурная вера.
Но она была.
А вот в случае с “россиянами”…
Знаете, есть такой жанр общения с пьяным человеком.
Сидит пьяный, а рядом сидит трезвый, и пьяного обнимает, – а в это время шарит у него по карманам, тащит к себе его сумку.
- Мы россияне с тобой, брат, россияне, это наша общая гордость! – ласково говорит трезвый, отработанным жестом вытаскивая кошелек.
- Да ваще россияне в натуре да! – гордо соглашается пьяный.
Трезвый нежно заглядывает ему в глаза.
- Держава у нас с тобой, брат, великая держава, – нежно поет он.
А пальцы карточки проверяют. Все ли забрал? Не упустил ли чего?
Трезвый отлично знает, кто он такой на самом деле. И чего стоит мулька, которую он лепит на ходу.
А что знает пьяный? Во что он верит?
Сложно сказать.
Но очевидно, что его состояние – пальто расстегнуто, сумка открыта, деньги долой, ценные вещи и документы долой, – это и есть россиянство.
Пора быть русскими.
Пора трезветь.
Россиянин
Кто такой “россиянин”?
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