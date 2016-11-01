Кто такой “россиянин”?

“Россиянин” – это советский человек с баблом.

Это житель советского РСФСР без коммунизма. Лишенный всяких свойств образец химерической, абстрактной общности, которую выдумали вчера, а завтра ее уже не будет.

И все-таки между советскими людьми и “россиянами” – при всем явном наследовании вымышленного мира – есть некая разница.

Она состоит в том, что многие советские люди в этот вымысел верили.

За ними – и это надо признать – была своя правда, поскольку миллионы людей в двадцатом веке действительно думали, что грядет коммунизм, и что их прежние, ветхие идентичности отомрут под напором прогресса – и хорошо.

Нет, плохо.

Глядя отсюда, из будущего, это была дурная вера.

Но она была.

А вот в случае с “россиянами”…

Знаете, есть такой жанр общения с пьяным человеком.

Сидит пьяный, а рядом сидит трезвый, и пьяного обнимает, – а в это время шарит у него по карманам, тащит к себе его сумку.

- Мы россияне с тобой, брат, россияне, это наша общая гордость! – ласково говорит трезвый, отработанным жестом вытаскивая кошелек.

- Да ваще россияне в натуре да! – гордо соглашается пьяный.

Трезвый нежно заглядывает ему в глаза.

- Держава у нас с тобой, брат, великая держава, – нежно поет он.

А пальцы карточки проверяют. Все ли забрал? Не упустил ли чего?

Трезвый отлично знает, кто он такой на самом деле. И чего стоит мулька, которую он лепит на ходу.

А что знает пьяный? Во что он верит?

Сложно сказать.

Но очевидно, что его состояние – пальто расстегнуто, сумка открыта, деньги долой, ценные вещи и документы долой, – это и есть россиянство.

Пора быть русскими.

Пора трезветь.