«Казанова» странным образом похож на «Хорошего человека». Вот Казанова. Красавец. Обаятельный. Артистичный. Располагающий к себе, знающий подход к людям, умеющий легко вызывать доверие и симпатию. Женщин глубоко презирает, но живет ими, пользуется ими, трахает разнообразно, увлечённо и с удовольствием, чтобы потом ограбить. Они же — после пылких признаний и яркого секса — остаются без него, без драгоценностей (если они были), без денег, обманутые, униженные, но отчего-то с чувством благодарности случайному любовнику.

Умеет он убедительно играть любовь.

А тот, из «Хорошего человека», почти такой же, только для него главное — убить. Любовь он не силах даже изобразить. Но тоже безусловно обаятельный, очень симпатичный свиду, умеет нравиться, притвориться своим. До тех пор пока не уничтожит каждую.

Именно на таких и в «Казанове», и в «Хорошем человеке» почему-то непременно ведутся умные, наблюдательные, привлекательные, настороженные следовательницы с навыками профессиональных психологов и печальным опытом прежних отношений.

Попадают в капкан.

Главное сюжетное сходство в том, что эти «хорошие», красивые, сексуальные мужики жестоко, насмерть, с самого детства обижены на всех женщин сразу, считают их гнусными предательницами, похотливыми изменщицами, лживыми и коварными тварями.

«Хороший человек» — сериал медитативный, холодный, как будто все его персонажи умерли заживо. И это случилось с ними задолго до начала истории, в которой участвуют. Они опустошенные и обречённые.

«Казанова» — сериал разноцветный, как конфетная обертка, он лихой, дышащий, в нем много игры, обольщений и приключений. И даже намёк на продолжение.

А итог один. Чем сильнее мужчина умеет привлечь и кажется почти идеалом, мечтой всей жизни, тем больше вероятности, что непременно обманет. Как бы ни была умна, проницательна и недоверчива женщина, тем скорее будет обманута

P.S. Антон Хабаров (Казанова) по сути дела сыграл в одном заглавном герое целых восемь ролей, перевоплощаясь, меняясь, вживаясь в самых разных типажей. Отличная работа. Надо посмотреть его в театре.