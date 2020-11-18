Мертвые души Алексея Учителя

Интригу вокруг фильма подогревала невозможность понять, о чем именно будет картина. Из ранних интервью режиссера следовало, что он задумал то ли байопик, то ли историю о последней любви Цоя, то ли расследование автокатастрофы, в которой погиб легендарный певец. Ближе к завершению дискурс резко изменился: фильм стал позиционироваться как «рассказ о водителе Икаруса».
А накануне премьеры и вовсе события и персонажи вдруг стали называться вымышленными, хотя ранее Учитель подчеркивал, что речь пойдет о жене Виктора Марьяне, ее спутнике Рикошете, продюсере КИНО Айзеншписе, подруге Виктора Наталии и сыне Саше.
И вот наконец показ состоялся. Сюжет оказался странным – в автобусе с гробом Цоя едут жена с сожителем, маленький сын, подруга Виктора и выдуманный персонаж фанатки-фотографа. Автобус то останавливается, то ломается, а водителем траурного транспорта является тот самый шофер, в ДТП с которым Цой погиб.
Не повезло и главной звезде фильма Паулине Андреевой. Ей тоже играть абсолютно нечего, поэтому она весь фильм трагически молчит, нервно курит и периодически пускает скупую слезу.
Именно так поступил в свое время Кирилл Серебренников, когда готовился к съемкам фильма «Лето». Серебренников не только получил все необходимые разрешения от правообладателей, но и потратил немало времени на общение с теми, кого собирался изобразить пусть даже и в «собирательных» образах.
Узнав от Наталии, что никто из близких к Цою людей затею Учителя не поддерживает (не только потому, что Учитель решил банально «прокатиться» на имени рок-легенды, но и потому, что самому Виктору Цою ни Учитель, ни его фильм «Рок» не понравились), актриса отказалась сниматься. Впоследствии Паулина Андреева упоминала в интервью, что Учитель долго думал, кого выбрать на роль подруги Цоя, и она очень волновалась, утвердят ли ее. Выбор и правда был сложным, ведь нужна была актриса с «низкой профессиональной ответственностью», такая, которую ни воспитание, ни уважение к актерскому ремеслу не заставят связаться с человеком, которого ей предстоит сыграть, и которая не будет задаваться этическими вопросами.
Можно посочувствовать и другим актерам, потому что им всем некого «раскрывать». Особенно жалко Игоря Верника, который неловко блистая останками былой улыбки, словно извиняется за то, что ему приходится показывать Юрия Айзеншписа вульгарным бандитом – по сюжету продюсер группы «КИНО» терроризирует участников поездки в поисках кассеты с последним альбомом. И за что Учитель изобразил незадачливого валютчика, ценителя антиквариата и рок-музыки шестидесятых, преданного сына строгой еврейской мамы пошлым подонком? Бог весть…
Интересно и другое. В отличие от реальных участников той трагической поездки (а сопровождали Цоя помимо Марьяны, Саши и Натальи еще Георгий Каспарян, Игорь Тихомиров с женой, Алексей Макушинский и два помощника Юры Айзеншписа), почти все герои киноленты Учителя мертвы. Мертв Цой, Мертва Марьяна, мертв ее спутник Рикошет, мертв Юрий Айзеншпис. Заступиться за них некому. Ни сын Айзеншписа, ни сын Рикошета не являются публичными фигурами. А в отношении сына Виктора Цоя – Александра – расчет явно был на то, что он, занятый исключительно искусством, не станет на пути у государственной машины, коли Фонд кино профинансировал проект, а Минкульт выдал прокатное удостоверение.
Можно лишь гадать, каким образом заштатный режиссер стал так любим и обласкан властью, но это медицинский факт. Особенно, если учесть выделение двухсот миллионов рублей из запрошенных пятисот на фильм о взятии Пальмиры (который, к слову сказать, так пока и не снят, со ссылками на занятость фильмом «Цой»).
Но тем не менее фильм «Цой» безусловно интересная работа, если взглянуть на него с культурологической точки зрения. Ведь это лента не о Викторе Цое, и не о водителе Икаруса. Да и не притча. Это – хрестоматийная авантюра. Все читали Гоголя и знают, что такое авантюрный герой. И знают, что и Чичиков, и Хлестаков были авантюрными героями, мелкими мошенниками, хитрыми махинаторами, несравненными лгунами, обаятельными проходимцами. Так вот и наш герой тоже – авантюрный. Размаха, конечно, не гоголевского. Но продюсерство «Цоя» тоже своего рода поэма, в чем-то даже сродни «Мертвым душам», рассказывающая между строк о том, как киноремесленник, которому пару раз повезло со сценарием и один раз с продюсером, снова отличился в жанре фильма-подлога.
Иными словами, теперь режиссеру придется добиваться милости лишь гражданского суда, благо для суда уголовного повода, возможно, уже и не найдется, – прокат состоялся и если возвратная часть не отобьется, то в потере бюджетных денег будут виноваты пандемия и не оценившие шедевр зрители, которые, конечно же, почувствуют себя обманутыми, но ведь еще Пушкин завещал поэтам всех мастей не дорожить любовию народной…
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