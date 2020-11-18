Мертвые души Алексея Учителя

Ну вот и вышел наконец в прокат долгожданный «Цой» Алексея Учителя. Тот самый фильм, против которого протестовали наследники и на защиту которого не раз вставали симпатизирующие представители госструктур от Минкульта до Администрации президента плюс журналисты-доброжелатели и прочие друзья кино мэтра.

Интригу вокруг фильма подогревала невозможность понять, о чем именно будет картина. Из ранних интервью режиссера следовало, что он задумал то ли байопик, то ли историю о последней любви Цоя, то ли расследование автокатастрофы, в которой погиб легендарный певец. Ближе к завершению дискурс резко изменился: фильм стал позиционироваться как «рассказ о водителе Икаруса».

А накануне премьеры и вовсе события и персонажи вдруг стали называться вымышленными, хотя ранее Учитель подчеркивал, что речь пойдет о жене Виктора Марьяне, ее спутнике Рикошете, продюсере КИНО Айзеншписе, подруге Виктора Наталии и сыне Саше.

И вот наконец показ состоялся. Сюжет оказался странным – в автобусе с гробом Цоя едут жена с сожителем, маленький сын, подруга Виктора и выдуманный персонаж фанатки-фотографа. Автобус то останавливается, то ломается, а водителем траурного транспорта является тот самый шофер, в ДТП с которым Цой погиб.

Играет бедолагу Евгений Цыганов, актер, который уже много лет кочует из фильма в фильм с несменяемым выражением лица уставшего от жизни ловеласа, но тут ему и вовсе приходится несладко. Его персонажа преследуют полоумные фанаты, от тюрьмы спасает любовница-следователь, сам он проникается чувствами к фанатке-фотографу, и все это образует такой немыслимый компот, что никакого вменяемого характера на этом материале создать в принципе невозможно.

Не повезло и главной звезде фильма Паулине Андреевой. Ей тоже играть абсолютно нечего, поэтому она весь фильм трагически молчит, нервно курит и периодически пускает скупую слезу.

Кстати, поначалу на роль подруги Виктора была утверждена совсем другая актриса. Но девушка сразу связалась с прототипом, ведь было заявлено: со всеми участниками событий якобы обо всем договорились.

Именно так поступил в свое время Кирилл Серебренников, когда готовился к съемкам фильма «Лето». Серебренников не только получил все необходимые разрешения от правообладателей, но и потратил немало времени на общение с теми, кого собирался изобразить пусть даже и в «собирательных» образах.

Узнав от Наталии, что никто из близких к Цою людей затею Учителя не поддерживает (не только потому, что Учитель решил банально «прокатиться» на имени рок-легенды, но и потому, что самому Виктору Цою ни Учитель, ни его фильм «Рок» не понравились), актриса отказалась сниматься. Впоследствии Паулина Андреева упоминала в интервью, что Учитель долго думал, кого выбрать на роль подруги Цоя, и она очень волновалась, утвердят ли ее. Выбор и правда был сложным, ведь нужна была актриса с «низкой профессиональной ответственностью», такая, которую ни воспитание, ни уважение к актерскому ремеслу не заставят связаться с человеком, которого ей предстоит сыграть, и которая не будет задаваться этическими вопросами.

Можно посочувствовать и другим актерам, потому что им всем некого «раскрывать». Особенно жалко Игоря Верника, который неловко блистая останками былой улыбки, словно извиняется за то, что ему приходится показывать Юрия Айзеншписа вульгарным бандитом – по сюжету продюсер группы «КИНО» терроризирует участников поездки в поисках кассеты с последним альбомом. И за что Учитель изобразил незадачливого валютчика, ценителя антиквариата и рок-музыки шестидесятых, преданного сына строгой еврейской мамы пошлым подонком? Бог весть…

Актеров жаль еще и потому, что если зрители наивно полагали, что в картине будет какая-то интерпретация событий жизни Цоя или версия его отношений с окружающими, то участники съемочной группы изначально видели, что ничего подобного в ленте не будет. Они не могли не понимать, что Виктор Цой, его имя и лицо используются Учителем в качестве рекламного образа, приманки. С подобным же успехом Учитель мог бы рекламировать Цоем зубную пасту или пиво, уж коли он полагает, что может распоряжаться изображением Виктора Цоя из документального фильма «Рок» как своим собственным. Почему тогда не продвигать лицом Цоя страховые продукты или банковские карты? Было бы осмысленнее, чем рекламировать посредственное кино…

Кстати, идея прокатиться на бренде «Цой», осенила Алексея Ефимовича довольно давно. Ведь в первый раз заявка с этим сценарием была подана в Фонд Кино еще в 2010 году и точно так же, как и сейчас проект представлялся как «социально значимый». Многочисленные экспертные и попечительские советы заявку одобрили – по дружбе, наверное, скорее всего не читая, однако в конце концов режиссеру отказали – похоже кто-то из руководства сценарий все-таки ознакомился с текстом и ужаснулся. Но шли годы, руководство Фонда Кино сменилось, и на этот раз заявку удовлетворили. Субсидии выделили. Возвратные и даже невозвратные.

Интересно и другое. В отличие от реальных участников той трагической поездки (а сопровождали Цоя помимо Марьяны, Саши и Натальи еще Георгий Каспарян, Игорь Тихомиров с женой, Алексей Макушинский и два помощника Юры Айзеншписа), почти все герои киноленты Учителя мертвы. Мертв Цой, Мертва Марьяна, мертв ее спутник Рикошет, мертв Юрий Айзеншпис. Заступиться за них некому. Ни сын Айзеншписа, ни сын Рикошета не являются публичными фигурами. А в отношении сына Виктора Цоя – Александра – расчет явно был на то, что он, занятый исключительно искусством, не станет на пути у государственной машины, коли Фонд кино профинансировал проект, а Минкульт выдал прокатное удостоверение.

Расчет, однако, не оправдался. Но пока не помогло даже обращение к Путину, с помощью которого правообладатели, получив отказ в ознакомлении со сценарием и с финальной версией фильма, оповестили общественность о несоблюдении закона. А ведь никто из симпатизантов Учителя и представить себе не мог, что можно браться за съемки подобного проекта, не получив согласия правообладателей на использование имени и изображения Виктора Цоя. Резонно предположить, что с самого начала организатор всей этой аферы лгал и инвесторам, и покровителям, что все разрешения у него есть, полагая, что как-то этот вопрос решит. И только после обращения к президенту, тайное стало явным. Не решил.

Особый цинизм заключается и в том, что режиссер везде кричал о «цензуре» со стороны правообладателей, в то время как ими была высказана одна просьба – исключить все параллели: убрать имя Виктора Цоя из названия, изменить все имена, убрать изображения Цоя в качестве реального персонажа, поскольку ни к реальным характерам, ни к реальным событиям история не имеет ни малейшего отношения. И Учитель вроде бы даже сделал вид, что пошел навстречу – изменил имена персонажей, но… Виктор Цой остался у него именно Виктором Цоем! И присутствует именно как реальное лицо, у которого была конкретная жена, конкретная подруга, конкретный сын и конкретный продюсер… Соответственно, изменение остальных имен автоматом свелось на нет. И вот теперь конфликт перешел в правовую сферу, в которой помочь Учителю может только государственная крыша.

Можно лишь гадать, каким образом заштатный режиссер стал так любим и обласкан властью, но это медицинский факт. Особенно, если учесть выделение двухсот миллионов рублей из запрошенных пятисот на фильм о взятии Пальмиры (который, к слову сказать, так пока и не снят, со ссылками на занятость фильмом «Цой»).

Возможно, безнаказанность обеспечивается и фигурой партнера, по совместительству адвоката: Константин Добрынин много лет был членом Совета Федерации, курировал там правоохранительные органы, и теперь называет себя в Твиттере: «The senator in previous life». Полагая, наверное, что свои люди везде найдутся.

Но тем не менее фильм «Цой» безусловно интересная работа, если взглянуть на него с культурологической точки зрения. Ведь это лента не о Викторе Цое, и не о водителе Икаруса. Да и не притча. Это – хрестоматийная авантюра. Все читали Гоголя и знают, что такое авантюрный герой. И знают, что и Чичиков, и Хлестаков были авантюрными героями, мелкими мошенниками, хитрыми махинаторами, несравненными лгунами, обаятельными проходимцами. Так вот и наш герой тоже – авантюрный. Размаха, конечно, не гоголевского. Но продюсерство «Цоя» тоже своего рода поэма, в чем-то даже сродни «Мертвым душам», рассказывающая между строк о том, как киноремесленник, которому пару раз повезло со сценарием и один раз с продюсером, снова отличился в жанре фильма-подлога.

Ведь кино-подлог использовался им и раньше. В 2014 году Учителю были выделены государственные средства на съемки картины о завоевателе Сибири Ермаке Тимофеевиче. Никто не ожидал, что в Минкульт картина будет сдана под названием «Позвоните Ермаку», а речь там пойдет об артисте по имени Ермак Мышкин, который едет из Санкт-Петербурга в Москву на пробы в мюзикле. И никаких других отсылок к историческому персонажу не будет. Такой традиционный для мошеннических нетленок ход: поездка из одного пункта в другой с использованием имени известного мертвеца. Министром культуры тогда была не Любимова, случился скандал. Надо было либо переснимать картину, либо возвращать выделенные из бюджета 35 миллионов рублей.

Учтя предыдущий опыт, в случае с «Цоем» Учитель подготовился основательнее. Реальный Цой в фильме есть, что спасает от обвинения в нецелевом использовании средств. Копию картины он наследникам потому и не предоставил до проката (чем не раз бравировал в интервью), что они требовали убрать имя и изображение Цоя из фильма и если бы увидели ленту до премьеры, то добились бы приостановки проката, то есть лишили бы режиссера возможности не только прокатиться на имени рок-легенды, и подтвердить статус «фильма о Цое», но и помешали бы отбить возвратную часть бюджета, предоставленного Фондом Кино, а это как-никак 30 миллионов рублей (не считая 60 миллионов не возвратных, которые государство потратило на поэму/притчу о мертвых душах).

Иными словами, теперь режиссеру придется добиваться милости лишь гражданского суда, благо для суда уголовного повода, возможно, уже и не найдется, – прокат состоялся и если возвратная часть не отобьется, то в потере бюджетных денег будут виноваты пандемия и не оценившие шедевр зрители, которые, конечно же, почувствуют себя обманутыми, но ведь еще Пушкин завещал поэтам всех мастей не дорожить любовию народной…

Алевтина Толкунова