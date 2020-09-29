{ 29 сентября 2020 }

Турция готова воевать с Россией

Рубрики: [Фейсбук]  

Турция каждый день повышает ставки. Глава турецкого МИДа заявил, о том, что «Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя».

Российский МИД ничего внятного сказать не может, потому что ничего внятного не в силах сформулировать Кремль. Ситуацию с прямым вмешательством Турции в наш «домашний» карабахский конфликт традиционно никто не просчитал. Готового сценария — нет.

Впрягаться за недружественную и нелояльную пашиняновскую Армению для России нет никакого смысла. Но дать Анкаре утвердиться в Закавказье в качестве ключевой политической (и военной) силы — тоже как-то не очень.

В общем, на Юге у нас образовалась еще одна Польша. Варшаву тоже никто не хотел воспринимать всерьез, а она жестко и последовательно ведет свою политику на Украине и в Белоруссии. Единственное отличие. Турция готова воевать с Россией прямо сейчас, Польша — через десять лет.

Сергей Мардан


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