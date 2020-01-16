Турция. Страна четырех морей и множества цивилизаций

Будучи в Турции, я подумала, как же повезло туркам — страна находится сразу и в Европе и в Азии. Сел на машину несколько часов и ты в Европе, надоело возвращаешься в Азию. В распоряжении четыре моря. Каждое море по-своему уникально и неповторимо и все они отличаются по состоянию, цвету, температуре и энергетике. Самое солёное — Средиземное море, менее соленое — Эгейское, за ним следует Мраморное, ну и наименее солёное — Черное море. Но если б только моря! Турция самая невероятная в мире площадка для путешественников во времени! Например, в 1963 году в ходе ремонта обычного дома Каппадокии был обнаружен один из самых больших подземных городов мира — Деринкую. Подземный город Хеттов, построенный в виде лабиринта, уходил глубоко в землю на 12 этажей, это 85 метров; площадь города — 2,5 тысячи квадратных метров. Деринкую был построен около 3-х или 4-х тысяч лет назад. Хетты одна из древнейших цивилизаций останки, которой были обнаружены в Турции. Главный памятник этой цивилизации — развалины столицы хеттского государства Хаттушаша. Каждый кусочек земли в Турции связан с тысячелетней историей человечества. Путешествуя по Турция я поняла, что нигде в мире не встретишь такого смешения культур и цивилизаций. Хетты, урарты, фригийцы, лидийцы, ликийцы, греки, армяне, арабы, персы, грузины, римляне, византийцы, курды, сельджуки, османы оставили после себя храмы, гробницы, театры, церкви, мосты, акведуки, медресе, мечети и дворцы.

Куда не ступи повсюду история и уникальные артефакты. Например, в 90 км к западу от Анкары находятся развалины фригийского города Гордия. Когда-то Александр Великий приехал сюда по делам, чтоб разрешить очень сложную задачу — развязать один замысловатый узел. В итоге, он его не развязал и разрубил мечом. Святой Николай Чудотворец, архиепископ Мирликийский, покровитель моряков и мореплавания, прообраз Санта Клауса, святой исполняющий желания, проповедовал христианство в Мире (сегодня город Демре) вплоть до своей смерти и был здесь же. И это только два великих имени. В Турции каждое место тянет тысячи нитей к великим личностям и великим империям! Именно здесь, находятся два из семи древних чудес света — это Храм Артемиды в Эфесе в г. Сельчуке и величайший памятник архитектуры Галикарнасский мавзолей в Бодруме.

Полжизни можно потратить на то, чтоб объехать все исторические места в Турции. Но если подойти разумно, то нужно начать с изучения одного из регионов Турции, например, Мраморного моря. А потом осваивать и другие не менее вдохновляющие пространства.

Итак, лечу в Стамбул. Когда-то Наполеон Бонапарт сказал: «Если бы весь Мир был одной страной, то ее столицей был бы Стамбул…» Единственный город в мире, лежащий сразу в двух частях света — Азии и Европе. Колыбель цивилизации и мировых культур. Город великих империй — Византийской и Османской. Невозможно в нескольких строчках описать этот великий и непостижимый город. В этот город можно приезжать бесконечно и всегда находить в нем что-то новое и прекрасное. Он отправная и конечная точка моего путешествия. Его динамика и стремительный ритм задает тон всему моему странствию. А путь я держу в сторону Мраморного моря и всех чудес этого региона.

Троя и Парион

Самое известное и древнейшее поселение на территории Турции — это легендарная Троя. 140 лет назад археолог Генрих Шлиман в поисках знаменитого «клада Приама»открыл древнюю Трою. Он был вдохновлен «Илиадой» Гомера. Гомер не был свидетелем легендарной осады Трои и описал события, которые произошли полвека назад, поэтому это, скорее, поэтическое описание, а не документальное. Но удивительным образом, следуя за текстом Гомера и географическими подсказками, данными в Илиаде, он заключил, что Троя сокрыта под холмом Гиссарлык на северо-западе современной Турции, недалеко от пролива Дарданеллы.

Шлиман был одержим Троей. И в 1870 году он препарирует Гиссарлык с яростью искателя сокровищ. Выкапывает посреди холма ров глубиной в 15 метров, игнорируя руины не одного, а сразу нескольких древних городов. 31 мая 1873 года, Шлиман торжествует, он находит клад, где были сокрыты более 8000 предметов.

Но ту ли Трою откопал Шлиман? За год до своей смерти он признал, что горько ошибся. Слой, в котором были найдены сокровища, оказался значительно древнее того времени, когда шла Троянская война, описанная Гомером. Драгоценности были изготовлены примерно в 2400 году до н. э. То есть клад никак не мог принадлежать царю Приаму. Дальше Шлиман поступает, как описанные Гомером коварные ахейцы. Он создает свой вариант «троянского коня», обманным путем вывозит все «золото Трои» из Турции. Но трагедия открытия Шлимана Трои состоит не только в похищенных им сокровищах. Холм Гиссарлык прятал культурные слои девяти эпох. Новые города строились на развалинах прежних, Троя была седьмым по хронологии. Шлиман докопался до второго, построенного за тысячу лет до описываемых Гомером событий, уничтожив верхние римские и эллинистические слои.

В 2019 году недалеко от мест археологических раскопок на площади в 37 250 кв м был открыт Музей Трои. Это уникальное современное здание из стекла, стали и бетона полностью соответствует высоте античного города Трои до начала раскопок. Музей Трои, в котором отражены античные легенды и мифы, объединяет историю восточных и западных культур в городе Чанаккале и представляет полный разрез всех Троянских цивилизаций. Проект музея был выбран международным жюри на Национальном конкурсе архитектурного дизайна из более 150 проектов. Победил проект Yalin Architectural Design. Вдохновленные идеей “раскопанного артефакта, они сделали музей в виде куба, завернутого в металлическую ржавую оболочку. Выставочное пространство площадью 3000 кв. м. расположено внутри куба и разделено на четыре этажа с террасой, куда поднимаешься по широким пандусам. Музей охватывает несколько тысяч лет истории. В экспозиционном зале выставляются около 2 000 артефактов, раскопанных в городах Троя и Троада. Скульптуры, саркофаги, надписи, алтари, металлическая посуда, золото, украшения, монеты — безмолвные свидетели истории человечества.

Музей Трои один из лучших образцов современной музейной архитектуры. Бетонные серые стены музея напоминают крепостные стены, прошедших эпох. Гуляя по музею как будто проходишь по самой Трое — от одного исторического слоя к другому, твое внимание полностью сконцентрировано на исторических артефактах и не отвлекается на сдержанную и суровую архитектуру здания. На самом верхнем уровне музея, под потолком на посетителей водопадом металлических труб «срывается» огромная инсталляция. Кажется, что эти медные трубы созданы специально для бога ветра Эолы, который играет музыку ветра. Но, какого же было моё удивление, когда в поисках красивой точки для съемки, я вдруг увидела в трубах троянского коня, нависшего над легендарной Троей и напомнившего конец трагической осады. Гигантский троянский конь стоит и на набережной Чанаккале — символ падения Трои и победы ахейцев. Но те, кто внимательно читал «Илиаду» и «Одиссею» знают, что в этой войне не было победителей. Хороший урок для истории, но увы исторические уроки не усваиваются человечеством.

“Зачем так печально слушаешь повесть о битвах данаев, о Трое погибшей? Им для того ниспослали и смерть, и погибельный жребий Боги, чтоб славною песнею были они для потомков”. Гомер «Илиада»

Музей Трои включен в шорт-лист на премию «Европейский музей года». Победителя премии обнародуют на церемонии в конце ежегодной конференции Европейского музейного форума. Церемония пройдет в Кардиффе в конце апреля 2020 года. Троя пала, но Музей Трои достоин победы.

Кажется, что уже все что можно было открыть и откопать в Турции, уже открыли и откопали. Но нет. В 2005 году в деревне Кемер (не путать с популярным курортным поселком в провинции Анталья) в провинции Чанаккале, на побережье Мраморного моря, недалеко от легендарной Трои, были начаты археологические раскопки в ходе которых миру был явлен античный город Парион, основанный древними греками в VIII веке до н. э. О Парионе упоминали отец истории Геродот, Страбон, Плиний, Плутарх. Город получил свое имя благодаря Парису, сыну троянского царя Приама. Когда-то город был важным торговым и культурным центром, о чем свидетельствует наличие двух портов, построенных сотни лет назад. В Парионе есть несколько храмов, один из них был построен во славу бога Аполлона. Другой же скорее всего принадлежал Гигее, древнегреческой богине здоровья, чистоты и санитарии. Она была старшей дочерью бога медицины Асклепия. Храмы Асклепия и Гигеи всегда располагались в местности с хорошим, живительным климатом. Лечение осуществлялось с помощью природы, музыки, молитв, правильного режима дня и питания, водных процедур, массажа и сна в храме. Здесь же делались хирургические операции, о чем свидетельствуют найденные при раскопках соответствующие инструменты. По всей видимости в те времена это был мощный оздоровительный центр. На некоторых мраморных глыбах были обнаружены изображения змей. Видимо, их яд использовался в медицинских целях. И Асклепий, и его дочь Гигиея часто изображаются со змеей и чашей — древнейшими атрибутами исцеления, дошедшими до наших дней. Змея является символом жизни, исцеления, очищения, ясновидения и мудрости.

Ведат Келеш, председатель археологического комитета по раскопкам античного города Парион, рассказал, что здесь была обнаружена и гробница женщины-врача. «Мы можем утверждать, что в Парионе был развитый сектор здравоохранения», — добавил Келеш. По мнению археологов, теоретически исследования в этих местах могли бы продолжаться еще несколько сотен лет, и каждый год находились бы новые ценности. Недалеко от основных раскопок на вершине холма, группа возглавляемая археологом Джеватом Башараном обнаружила храм, датируемый VIII веком. Здесь были похоронены обнявшись мужчина и женщина, погребенные вместе. Видимо жили они долго и счастливо и умерли в один день. Этот храм назвали, храмом Влюбленных.

Термальные источники

Здесь же в регионе мраморного моря можно и сейчас поправить свое здоровье и зарядиться живительной энергией в термальных источниках Яловы. Термальный курорт известен со времен древней Византии. Источники находятся в 12 км от центра города Ялова, практически на побережье Мраморного моря, в горном массиве, утопающем в соснах и елях.

Первые термальные ванны в этих краях были сооружены еще во времена правления византийского императора Константина, примерно 1600 лет назад. В середине ХIХ века османский султан Абдюлмецид реконструировал старинные термы, а его мать, Алем Валиде Султан получила замечательное исцеление от ревматизма. Сегодня на территории курорта до сих пор работает термальный хамам Валиде Султан.

В начале ХХ века, во времена правления султана Абдульхамида II были сделаны химические анализы целительных вод Ялова. Оказалось, в Ялове три вида целебных вод: вода для желудка и системы кровообращения; вода для глаз и вода для ног. После обнародования результатов исследования, Ялова возродилась и стала очень популярна у местного населения. В начале ХХ века, в период Балканских войн курорт опустел и лишь с приходом к власти великого лидера Турции Ататюрка в 1919 году снова стал принимать гостей.

Сегодня вылечить свои болезни сюда приезжают со всего мира. В Ялова предлагается лечение заболеваний на основе комплексного применения бассейнов и ванн, подводного и простого массажа, курса приема воды внутрь, посещения турецкой бани и сауны. Это место покорило меня своим великолепным дендрологическим парком, в котором собраны тысячи уникальных растений и цветов.

Вино и кухня

Ну напоследок самое вкусное — это вино и кухня Турции. Все прекрасно знают, что Турция самая вкусная в мире страна. Это настоящая Мекка для гастрономических гурманов. Но мало кто знает, что здесь есть хорошее тонкое, изящное вино, которое восхитит простого обывателя и очень удивит винного профи. В этом регионе издревле выращивали виноград, когда-то здесь была древняя Фракия и процветало виноделие!

Во времена хеттов, финикийцев, лидийцев, фригийцев и византийцев виноград и вино были главными продуктами, поставляемыми отсюда в различные районы Европы. В эпоху османов и сельджуков развитие виноградарства было направлено на удовлетворение потребностей местного населения в свежем винограде и виноградном соке. Сегодня в этом регионе по-прежнему делают восхитительные вина. Турция занимает 2-е место в мире по площади виноградных насаждений (755 тыс. га) и 6-е место по производству винограда. Я побывала в 2-х винодельнях — в Arcadia и в Saranta в провинции Кыркларели. Вина здесь производят из собственного винограда, культивируя как международные сорта, так и автохтоны. При винодельнях есть бутик-отели с ресторанами, бассейнами, где можно волшебно отдохнуть в тишине, наслаждаясь сельской пасторалью и великолепными видами на фруктовые сады и виноградники. Вдали от шумных городов и курортов эти места показались мне идеальными. Современный дизайнерские винодельни и отели настоящие сокровища среди многочисленных артефактов этого региона.

Туроператор «Интурист» совместно со своей принимающей компанией Instatour разработали несколько интересных туристических маршрутов, которые заставят по новому увидеть Турцию. Вся информация на сайте туроператора.

Приятного путешествия!

Фото автора и Анны ПОПКОВОЙ.