Тимур Родригез опасается за свои зубы

Певец, теле- и радиоведущий Тимур Родригез путешествуя по Дании опубликовал фото в котором блеснул зубами.

«Вывез зубы на экскурсию в Копенгаген. Их уже не 32, поэтому оставшиеся ещё хотят успеть посмотреть мир, пока их не заменили на высококачественный фарфор или золото!» — написал Тимур Родригез в Instagram.

«Пару золотых точно не хватает))», «Зубы прекрасны, но орешки наверно не погрызть», «Зубы путешественники», «Зубы покатаются с Вами по миру и не захотят покидать», «Как голливудская звезда) Ди Каприо нервно курит в сторонке», — заметили фолловеры.

Актриса Анжелика Каширина восхитились: «Зубы у вас идеальные, Тимур! Немношка даже завидуем…».

А гимнастка Ляйсан Утяшева ограничилась сердечком.