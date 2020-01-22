«Интурист» объявил о продлении чартерных полетов в Стамбул

«Интурист» стал первым туроператором за многие годы, запустившим собственные чартеры на берега Босфора в ноябре 2019 года.

За два с половиной месяца действия программы чартерные перелеты в Стамбул оказались востребованы, как среди туристов, отправляющихся на отдых и экскурсии в Стамбул, Бурсу, на термальные источники в Ялову, Каппадокию и другие города и регионы Турции, так и у бизнес-путешественников. Поэтому туроператор принял решение о продлении чартерных перевозок до 30 апреля 2020 года на крыльях Red Wings. В марте и апреле 2020 года рейсы в Стамбул будут летать по следующему расписанию: из Москвы по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, из Казани по средам и воскресеньям, из Ростова-на-Дону — по вторникам и пятницам.

Стамбул входит в десятку самых посещаемых мегаполисов мира. Популярен он и у россиян: российский турпоток занимает пятое место по прибытиям в Стамбул, уступая гостям из Саудовской Аравии и других стран арабского мира. Возможно, благодаря новым авиарейсам российские туристы поднимутся в этом рейтинге на четвертое место. Помимо нового аэропорта Стамбула, у гостей из России пользуются неизменной популярностью 1-2 дневные авиатуры с экскурсиями в бывшую столицу Византийской империи из Антальи и Даламана во время летнего пляжного отдыха.

«Спрос на туры в Стамбул, особенно на высокие даты, какими являются новогодние каникулы, 23 февраля, 8 марта, Навруз Байрам и некоторые другие праздники, очень высокий. Мы приняли решение о продлении полетной программы в Стамбул, так как видим ее востребованность», — заявил Сергей Толчин, исполнительный директор туроператора «Интурист».

Бронирование туров в Стамбул доступно на сайте туроператора. Доступно более 300 отелей Стамбула, а отели отсутствующие в каталоге можно забронировать через специальный запрос.