7 причин посетить Осло в 2020 году

Норвежская столица подготовила немало сюрпризов своим гостям в новом году. Совет по туризму Норвегии Visit Norway выбрал 7 самых интересных, ради которых точно стоит посетить этот город.

1. Выпить чашечку кофе на 13-м этаже нового музея Эдварда Мунка

Весной этого года двери для публики распахнет абсолютно новый Музей Мунка, один из самых крупных в мире среди тех, что посвящены творчеству одного художника. На трех постоянных экспозициях будут представлены около 28 тысяч работ. Также в музее будут проходить временные выставки норвежских и зарубежных художников прошлого и настоящего. Выставочному пространству отведено 7 из 13 этажей музея. Здесь будут проводиться концерты, литературные вечера и другие культурные мероприятия, а на 13 этаже откроется ресторан с видом на Осло и Осло-фьорд.

2. Заглянуть в библиотеку и понять, почему норвежцы — одни из самых читающих европейцев

В Норвегии большое количество необычных библиотек, где помимо чтения можно заняться и другими видами интеллектуального досуга. Некоторые из них достойны посещения и не уступают музеям. Новая публичная библиотека Дэйхмана в современном районе Бьёрвика станет именно таким местом. В ее «меню» помимо книг — публичные дискуссии, обмен мнениями, мастер-классы, лекции, выставки и многое другое.

3. Утолить горнолыжный голод и встать на лыжи летом

Всего лишь 20 минут от центра Осло на электричке — и вы в новом крытом горнолыжном центре SNØ, который работает круглый год. Название говорит само за себя — на норвежском snø — это «снег». Помимо спусков разного уровня сложности здесь есть сноупарк и даже трассы для беговых лыж!

4. Побывать в Рамме — самом красивом месте на побережье по мнению Мунка

Открытие нового культурного центра Рамме, расположенного к югу от Осло, состоится весной. Еще в 1910 году Мунк в письме родственнице назвал это местечко самым красивым на побережье. Здесь он написал несколько известных картин. В культурном центре будут проходить различные выставки, театральные постановки, концерты и другие не менее интересные мероприятия. Здесь же находится гостиница RammeFjordhotell, в ее ресторане готовят из местных продуктов, а красоту здешних пейзажей можно оценить, совершив прогулку по парку или лесу.

5. Узнать много нового о климате

Весной откроется новый филиал Музея естественной истории — Дом климата, расположенный в Ботаническом саду Осло. Основная аудитория — молодежь, но интересно здесь будет всем, особенно семьям с детьми. Посетители узнают о климатических изменениях и о мерах, которые человечество может предпринять, чтобы не навредить окружающей среде.

6. Познакомиться и непременно влюбиться в нового дирижера городской филармонии

Просто скажем, что его зовут Клаус Мякеля, ему всего 23 года, вступает в должность он в августе, но проведет несколько концертов, начиная с февраля. Билеты раскупаются с космической скоростью!

7. Стать свидетелем рождения самого большого художественного музея Скандинавии

Открытие самого большого художественного музея Скандинавии состоится в 2021 году. Под одной крышей Национального музея будут собраны коллекции Национальной галереи, Музея современного искусства и Норвежского музея декоративно-прикладных искусств и дизайна. А пока можно заглянуть в информационный центр этой «культурной стройки века» и рассмотреть проект в деталях.