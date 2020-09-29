Белоруссия сама по себе слишком маленькая, чтобы так всерьез ее «качать». Даже ее статус военного союзника России для Запада не настолько принципиален, чтобы идти на жесткое противостояние с Москвой.

Тут интерес совсем другой.

«Белорусский кейс» — это способ на практике проверить, как можно взорвать государство даже с очень высоким уровнем внутренней лояльности власти. Это способ вспомнить, как с помощью стачечного движения дестабилизируется работающая современная экономика. Это обкатка новейших медийных технологий, которые до неузнаваемости изменили форму организации массовых протестов и цветных революций в конечном счете. Идет активный поиск дезорганизации силовых структур — через деанон и массированную травлю силовиков, лояльных журналистов и просто несогласных с протестом рядовых граждан.

Пока Лукашенко удается более-менее успешно купировать возникающие угрозы, но уже очевидно, что его противники (и речь идет не о людях, которые выходят на улицы Минска) закладываются на очень долгую и динамичную войну, с использованием различных тактик и приемов.