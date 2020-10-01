Навальный обвинил в своем отравлении лично президента Путина.

Алексей Анатольевич, видимо, решил, что до бесконечности ждать международного признания, сил больше нет, и воспользовался универсальным методом раскрутки личного бренда — объявил себя личным врагом Путина.

Ну, что ж. Не он первый, не он последний. Есть большой список граждан, которые уже много лет настаивают, что российский президент не начинает свой рабочий день, прежде чем не даст прямых указаний, спецслужбам продолжать беспощадную борьбу против Каспарова, Пионтковского, Ходорковского, Славы Рабиновича, Суворова-Резуна и даже профессора Соловья.

И вот Алексей Анатольевич решил опрокинуть эту сложившуюся и уютную систему персональных врагов Путина и занять главенствующее место, назвав всех остальных жалкими ничтожествами.

Если планы не нарушит вторая волна коронавируса, то в ближайшее время мы станем свидетелями масштабного рекламного турне российского оппозиционера по мировым столицам с рекламным слоганом «Навальный — личный враг Путина №1. Все остальные враги — поддельные мурзилки».

При удачном стечении обстоятельств, можно даже неплохо заработать.