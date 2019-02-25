Давеча видел прелестное:
на шествии типа памяти Немцова блистательный Навальный, аки ледокол “Ленин”, молча разрезает толпу юных журналистов, тянущихся к нему микрофонами, помыслами и пиписьками.
Корреспондент ДОЖДЯ, бегущий следом, повторяет:
- Скажите хоть несколько слов, Алексей Анатольевич!..
Но ледоколы никогда не разговаривают с килькой!
Кто-то из обслуги Навального кричит журналистам, что вот сейчас Алексей Анатолич выберется из толпы и тогда ответит на вопросы…
Навальный выбирается из толпы, подходит к нехилой тачке, и только я успеваю подумать о том, какие красивые ноне пошли броневички, наш Ленин, не думая взбираться на крышу броневичка, ныряет внутрь и, пернув в счастливые лица обожателей выхлопными газами, машина срывается с места.
Корреспондент “Дождя” растерянно обращается к чуваку из обслуги фюрера:
- Вы нас обманули…
В ответ короткое:
- Нет!..
Или “Найн!” – не разобрал.
Я не смог удержаться от аплодисментов!
А если тот ледокол да еще и спустить на воду!
Ледокол
Давеча видел прелестное:
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