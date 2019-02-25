Давеча видел прелестное:

на шествии типа памяти Немцова блистательный Навальный, аки ледокол “Ленин”, молча разрезает толпу юных журналистов, тянущихся к нему микрофонами, помыслами и пиписьками.

Корреспондент ДОЖДЯ, бегущий следом, повторяет:

- Скажите хоть несколько слов, Алексей Анатольевич!..

Но ледоколы никогда не разговаривают с килькой!

Кто-то из обслуги Навального кричит журналистам, что вот сейчас Алексей Анатолич выберется из толпы и тогда ответит на вопросы…

Навальный выбирается из толпы, подходит к нехилой тачке, и только я успеваю подумать о том, какие красивые ноне пошли броневички, наш Ленин, не думая взбираться на крышу броневичка, ныряет внутрь и, пернув в счастливые лица обожателей выхлопными газами, машина срывается с места.

Корреспондент “Дождя” растерянно обращается к чуваку из обслуги фюрера:

- Вы нас обманули…

В ответ короткое:

- Нет!..

Или “Найн!” – не разобрал.

Я не смог удержаться от аплодисментов!

А если тот ледокол да еще и спустить на воду!