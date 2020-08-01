«Честный кандидат»: Самые жаркие выборы

Политическая комедия «Честный кандидат» выйдет в российский прокат 3 сентября 2020 года. Режиссер: Джон Стюарт. В ролях: Стив Карелл, Роуз Бирн, Крис Купер, Маккензи Дэвис и другие.

Политическая жизнь в Америке никогда не утихает. После избрания Трампа президентом политтехнологи от демократической партии прикладывают все усилия, чтобы к следующим выборам как можно больше избирателей проголосовали за либерального кандидата. Некоторые штаты традиционно выступают в их поддержку, однако консервативную глубинку склонить на свою сторону значительно сложнее. Политтехнолог Гэри неожиданно обнаруживает, что в небольшом городке штата Висконсин назрел внутренний конфликт, а консервативный мэр встретил оппозицию в лице отставного военного, фермера Уилла Хэстингса. Гэри моментально приезжает в город, чтобы помочь Уиллу баллотироваться в мэры от лица партии демократов, поскольку думает, что это будет отличный плацдарм для дальнейшего расширения влияния либералов. Партия республиканцев в ответ присылает своего профессионала, который должен удержать текущего мэра на новый срок. Что нужно самому городу и Уиллу, их всех волнует, кажется, в последнюю очередь.

В Голливуде уже давно существует отдельный жанр политического кино, призванного высмеивать оппонентов. Многие из этих фильмов даже не выходят за пределы США, а если и выходят, то идут в ограниченном прокате — если аудитория не следит пристально за политической жизнью Северной Америки, то большую часть шуток она все равно не поймет. Российский кинокритик Алексей Юсев написал уже две книги об этих вопросах западного кинематографа.

Но даже без целенаправленного чтения о других фильмах, любому зрителю будет понятно наличие политической подоплеки в фильмах типа «Меняющие реальность» или «Операция «Арго». Многим, скорее всего, будет как минимум интересно искать политические пласты в «Хэнкоке», «Сумерках» или «Людях в черном». Но есть картины совсем другого типа — прямые как шпала и простые как валенки. «Честный кандидат» как раз из их числа. Здесь много политического юмора, высмеивающего текущие реалии США, а при внимательном рассмотрении можно найти отсылки к разным недавним событиям и людям. Кроме того, авторы красочно воссоздали атмосферу американской глубинки.

На этом все. Авторы явно пытались придать истории легковесность, а в результате сделали ее откровенно пустой и бессодержательной. Конфликт и все персонажи здесь оказались чудовищно схематичны. Все четверо главных героев (Стив Карелл, Роуз Бирн, Крис Купер, Маккензи Дэвис) хороши и порой откровенно упиваются теми ролями, что им предоставил сценарий. Проблема в том, что в попытках сатирически высмеять американский политический мир они все стали не живыми людьми, а лишь карикатурами. Проблемы здесь решаются по щелку пальцев. В «Голливуде» и «Политике» Райана Мерфи это был рабочий метод, он придавал ощущение сказочности истории (а сложностей у Мерфи хватало в других аспектах). В «Честном кандидате» такой подход выглядит банальным незнанием, как продолжить и развить конфликт, как превратить его в нечто большее — все сводится к набору неумных скетчей о политической жизни. В целом мир партий и кандидатов здесь получился настолько прямолинейный и упрощенный, что вызывает зевоту — даже финальный сюжетный поворот не спасает эту картину, после ее просмотра зритель может почувствовать разве что разочарование. Кино получилось на один раз.

Оценка 6 из 10.

Честный кандидат / Irresistible (2020) Жанр: драма, комедия Страна: США Режиссер: Джон Стюарт Оператор: Бобби Буковски Композитор: Брайс Десснер В ролях: Стив Карелл, Роуз Бирн, Крис Купер, Брент Секстон Бюджет: Премьера в РФ: 3 марта 2016

Павел СОЛОМАТИН.