Президентские и прочие выборы можно заменить системой тестов. Как ЕГЭ.
Каждый кандидат заполняет специальную анкету, в которой фиксируются все актуальные для современной публики вопросы.
Вы за прогрессивный налог? Да-Нет.
Вы за притравочные станции? Да-Нет.
Впихнуть туда можно абсолютно все.
Нужен ли всеобщий воинский призыв? Вводить ли визы со Средней Азией? Нужно ли кормить Кавказ? Нужна ли цензура? Воевать ли в Сирии? И так далее…
Каждый кандидат вздыхая и потея от волнения ставит крестики. Мы не тратим время на всякую политическую блуду, манипуляции и жонглирование словами.
Когда приходит время, например 4 марта, любой избиратель загружает такой же вопросник на своем компьютере и тоже ставит крестики.
Машина автоматически подсчитывает баллы и выдает готовый ответ:
- Ваш кандидат – Грудинин. Или – Жириновский.
Для точности разным вопросам можно присваивать разный вес.
Например, вопрос “Нужно ли присоединить Донбасс” – весит 10 баллов. А вопрос “Разрешить ли гей-парады” – только 1.
Потому что, можно быть гомосексуалистом, но при этом термоядерным патриотом.
Мы экономим время, делаем осознанный выбор и вместо фальшивой многопартийной системы получаем современную криптодемократию с элементами блокчейна.
Так вижу себе наше политическое будущее.
Выборы
Президентские и прочие выборы можно заменить системой тестов. Как ЕГЭ.
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