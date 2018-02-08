Комедия «Грязная кампания за честные выборы» (The Campaign, США, 2012, режиссер Джей Роуч, в ролях: Уилл Феррелл, Зак Галифианакис, Джейсон Судейкис, Дилан МакДермотт, Кэтрин ЛаНаса, Сара Бэйкер, Джон Литгоу, Дэн Эйкройд, Брайан Кокс) вышла на экраны кинотеатров. Кэм [Читать...]

Мораль этих выборов состоит в том, что фэйсбук это одно, а реальность – другое. Да, в фэйсбуке действительно существует волшебный мир, в котором Путин – это Гитлер, вот-вот грядет новый 1937-й, раздаются крики «Стыдно жить в этой стране!» [Читать...]

Мораль этих выборов состоит в том, что фэйсбук это одно, а реальность – другое. Да, в фэйсбуке действительно существует волшебный мир, в котором Путин – это Гитлер, вот-вот грядет новый 1937-й, раздаются крики “Стыдно жить в этой стране!” [Читать...]