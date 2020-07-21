«Чики»: Мастеровито построенный дом

У меня свои тараканы и смотреть сериал ЧИКИ хотел прекратить уже в начале первой серии, когда героиня Ирины Горбачевой, проститутки, решившей уйти из профессии, при встрече говорит своим соратницам, которых еще не пробило на уход из этого бизнеса:

— Ну что встали, как вкопанные?..

Вы когда-нибудь слышали, чтобы так говорили в жизни?

Я тоже не слышал.

А чтобы так изъяснялась современная проститутка родом из глубокой провинции, из южной станицы, пусть даже слегка приподнявшаяся во время недолгой работы в Москве, ну, ребята…

Это к вопросу об исчезновении профессии и опции «редактор фильма».

К счастью, решил все-таки смотреть дальше.

А дальше было хорошо.

Местами просто хорошо очень.

Иногда неровно, рвано, порою уязвимо в плане сценария, но все равно хорошо.

Очень хороши исполнительницы четырех главных ролей.

И если Ирина Горбачева уже актриса с репутацией и именем, то трое других девчонок просто молодцы.

Надо будет запомнить их имена.

Молодым звездочкам новые сценаристы и режиссеры несколько облегчают задачу, позволяя изъясняться преимущественно матом.

Тут появляется органика, естественность, искренность, ибо так они — уж поверьте! — разговаривают и в жизни, и текст не ломает им язык.

Здесь не надо искать у меня брюзжания или претензий — здесь все по делу и лично меня ни в малейшей степени не обламывает и не вызывает отторжения.

Если рассматривать сериал ЧИКИ в контексте выпускаемой в России продукции аналогичного жанра — это очень крепкая, заметная и яркая работа, где на всех позициях сработали профессионалы.

Это очень мастеровито построенный дом.

И все же, все же, все же это новодел.

Мне осталось посмотреть заключительную восьмую серию.

И я обязательно запомню фамилии трех молодых актрис, партнерш Ирины Горбачевой.