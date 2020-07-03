«Мумий Тролль» — «Лето без интернета»

2020, Warner Music Russia

Около двадцати лет назад группа «Мумий Тролль», находясь на вершине народного обожания, рискнула поэкспериментировать с управлением массовыми вкусами. Поклонники тогда так охотно сметали пластинки коллектива, что Илья Лагутенко и Ко решили расширить эту экономическую модель и начали выпускать песни отдельными синглами. Поскольку привычки платить, условно говоря, не за десять треков, а за два, у нашего населения не было, релизы сопровождались своеобразной просветительской компанией. На Западе все выпускают синглы, и меломаны их охотно покупают, а мы чем хуже? — с лукавыми обаятельными улыбками вопрошала группа, и не все фанаты смогли устоять. «А разве вы не хотите послушать любимую песню в восьми версиях, сделанных самыми изобретательными диджеями постсоветского пространства?» — продолжал завлекать «Мумий Тролль». Миссия была выполнена, но не до конца: какое-то время поклонники действительно покупали синглы «МТ», а журналисты исправно ходили на их презентации, но потом всё-таки пришло осознание реальной меры полезности этих дисков в меломанском хозяйстве. Опьянённый славой «Мумий Тролль» был уверен, что публика не устоит перед альбомом, наполненным версиями «С Новым годом, крошка!», и аудитория в целом с ним соглашалась, но в то же время начинала понимать, что покупка сингла «Карнавала. Нет» была не самой удачной инвестицией. Не исключено, что именно с этого начался спад популярности «Мумий Тролля» — впрочем, он не повлиял на тягу группы к нестандартным ходам, которые Лагутенко и Ко продолжают предпринимать даже без оглядки на реакцию публики.

Макси-сингл «Лето без интернета» — один из таких ходов. Сборник состоит из 12 треков, семь из которых называются «Лето без интернета», а остальные — почти так же, только на разных языках. Изначально песня «Лето без интернета» вышла летом 2019 года и была этаким ненавязчивым призывом отложить гаджеты в сторону и насладиться природой, путешествиями и живым общением. Не прошло и года, как пандемия коронавируса сделала выполнение этого пожелания нереальным и возникла угроза безвылазно провести лето именно в интернете без всякой возможности путешествий.

— Мы потеряли возможность встречаться с публикой как минимум этим летом, — говорит Илья Лагутенко. — Но возможность творить вместе, пусть и в онлайн-мире, все же осталась. Собственно, это и есть одна из главных идей проекта. Как говорится, мы в этом деле все вместе. Но может ли одна песня объединить разные страны и языки? Ведь это одна из прелестей музыки — музыка может объединять нас даже при том, что мы не совсем понимаем, о чем слова.

Песня «Мумий Тролля» в результате заиграла новыми красками, а ещё больше нюансов добавили в неё обработки друзей и коллег Ильи Лагутенко из разных стран. В первой части макси-сингла собраны версии на английском, латышском и японском языках, которые местами звучат поинтереснее оригинала и уж точно более неожиданно. Вторая половина посвящена коллаборациям «Мумий Тролля» с разными диджеями, и к концу сборника возникает ощущение, что даже милую песенку можно заездить до невозможности её слушать.

Алексей МАЖАЕВ.