ПРОЛОГ

Я не склонен к мрачности и никогда не смотрю на темную сторону.

Нет, иногда смотрю: в кино Риддли Скотта.

Про темную сторону в жизни я знаю, все ж не идиот в розовых очках, но не даю этим мыслям себя забороть: так легко можно все запороть.

Умный человек втемяшкал мне давным-давно: думать о плохом, “увлечение всяческой трансцендентностью” – такой способ самоощущения не особенно плодотворен.

“Изначальный трагизм бытия”, да.

Но! “Сотри случайные черты…”.

СЕРИАЛЫ

“ПОСЛЕДНИЙ ПОСТ”

Я охоч до сериалов, не стесняющихся быть сентиментальными.

Только непроходимые болваны бегут сентиментальности.

Этот сериал, конечно, не “на вечное хранение”, но в нем есть инфернальность и свет, а этого более чем довольно.

Про британских солдат и офицеров в колонии, попадающих в передрягу, из который кто-то выбирается Человеком, а кто-то выживает, но утрачивает все человеческое.

“ПОСЛЕ ЖИЗНИ”

Бекмамбетов, помешанный на новых технологиях, такой сериал бы не снял, знаю наверно.

Сериал про мАлого, который никак не может пережить уход жены, скончавшейся от рака; не в силах справиться ни с собой, ни с опустевшей жизнью.

Про изначальный трагизм бытия, про любовь, которая есть высшее проявление нравственности.

Гедонистам не понять.

“РАЗРЫВ”

Мини-сериал, исполненный больших страстей.

До чрезвычайности важное, релевантное зрелище в эпоху краха института семьи, всех матримониальных связей.

Но не показан тем, кто не обладает механизмом эмоционального сопереживания: накал страстей что в твоей античной трагедии; речь про измены, верность и про то, что, по Прусту, запахи, звуки, колор побеждают факты, которыми кичится мир, погрязший во лжи.

“ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ”

ХЕЛЕН МИРРЕН, вообще-то, патентованная триумфаторша, каждый раз кажется, что у нее обсессивно-компульсивный синдром: до такой степени она одержима качеством.

Но этот мини-сериал – это не меткий выстрел, а пальба из пушки по воробьям.

Она играет так, словно страдает гипогликемией, ее напарник ДЖЕЙСОН КЛАРК, неплохой изначально актер, тоже карикатурен.

Вместо исторических фактов – сплошные разговоры про члены и сношания.

Сериал, сделанный на фуфу.

И какой интим?! В кадре видно, что Миррен интересоваться этим могла лет 500 тому.

ФИЛЬМЫ

“ОБМАНУТЫЙ”

Оглядываясь из сегодняшнего дня, могу определенно заявить, что в самом начале, эмбрионе, генезисе своей карьеры я правильных выбрал кумиров.

КЛИНТ ИСТВУД – один из них; главных.

В любой роли Он умудряется сохранять царственную повадку и внушать окружающим инстинктивное почтение.

Даже в роли похотливого солдата.

“РОКЕТМЕН”

Если учесть тарарам с содомом вокруг картины, вряд ли будет неуместным предположить, что это самая перехваленная киношка.

“Джуди” (Гарланд), теперь Элтон Джон: положительно удостоверяю без суесловного кривляния: утомили.

Похоже, счастливое детство было только у меня.

“СМЕРТЬ СТАЛИНА”

Блестящий памфлет, в свое время возбраненный к показу углядевшим в нем заразу странным человеком по фамилии Мединский.

Хохот сквозь слезы обеспечен, причем на протяжении всего сеанса.

Вот такие животные правили страной.

Ой.

“КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?”

Все нападки на американские комедии, где сантименты перемешаны с гривуазным юмором, считаю суесловным кривлянием.

Не хотите – не смотрИте.

А на ОУЭНА УИЛСОНА завсегда приятно смотреть.

И даже очень большой актрисе ГЛЕНН КЛОУЗ, видать, до зарезу нужны деньги, что делает ее по-человечески еще более приятным персонажем.

Смешных моментов не очень много, но они есть, и есть даже очень трогательные.

“ОПЕРАЦИЯ “ШАРОВАЯ МОЛНИЯ”"

Где-то увидел, что фильму поставили низкую оценку.

До крайности несправедливо.

Если уж развернуть сущностную дискуссию, это без малого образец жанра.

Триллер про спасение еврейских заложников.

КОНЦЕРТ

“САН-РЕМО — 2020″

Очень много болтовни, болтовни столько, что можно подумать, будто сценарий писал и с того света прислал Велимир Хлебников.

То, что я не знаю языка, ничего не меняет: итальянский настолько обаятелен, настолько самодостаточен, что тут главное-его носители, а с этим тут беда: один немножко биатлонист, второго слишком много, девицы слишком переделаны хирургами.

Светлые моменты – выход АНТОНАЧЧИ по прозвищу АНТОШКА и победа природного итальянца (вспомните прошлый год и поймете, о чем я); ЭРОСОМ РАМАЦЦОТТИ парню не стать, но хотя бы не гастарбайтер.

МУЗЫКА

БАТЫР. ”ОСЕНЬ”

Светлая, самая светлая, сугубо светлая память.

Батырхан Шукенов был парнем, для которого хорошо петь было нравственным долгом; так он относился к Делу.

В нем никогда не было ни капли инфернальности; это ведь слышно, правда?

Акварельные песни, во время звучания которых вспоминается: “Какая чушь стихи, когда в них нет печали!”.

ВRIТТАNY НОWАRD, “JАIМЕ”

Для метаэстетов, которые почитают чушью попс.

Солистка как будто полна антител, как будто знает все про печаль бытия, про темную сторону.

Парадоксальным образом, именно по этой причине альбом производит эффект мощнейшего катарсиса.

Альбом. “ТНЕ WНО”, “WНО”

Матерь Божия, Силы Небесные, Мария, Иосиф, Тринидад и Тобаго!

Этим старичкам, ТАУНСЕНДУ И ДОЛТРИ, по восемьдесят без малого лет, а запись сверхбодрая, как приказы каудильо.

Дульцинеи и мамлюки всего света, небось, в восторге от альбома, изданного старичками, у которых вопреки летам глаза горят священным огнем высшей правоты.

Если учесть возраст, вряд ли будет неуместным предположить, что это самая жизнеутверждающая музычка последних лет.

Старички негодуют по поводу бардака кругом, но и нежность не считают чем-то непристойным.

АЛЬБОМ. LАLЕН. “КRISТАLLЕR”

ЛАЛЕ – в Швеции сверхпопулярная, у нас никому, кроме меня, не известная.

Но послушайте “ВЕНАLL DIТТ НUVUD”: если такие шедевры, полные воздуха, сочиняет и исполняет иммигрантка из Ирана, то как называется дело, которым занят мой приятель Дробыш?

Заступница угнетенных и обездоленных, сочиняющая алеаторические пьесы о том, что сейчас все плохо, но дальше будет еще хуже. Если во благовремение не впустить любовь в истерзанное сердце.

И тогда будет вам рахат-лукум.

АЛЬБОМ. LЕWIS CАРАLDI. “DIVINЕLY UNINSРIRЕD ТО А НЕLLISН ЕХТЕNТ”

Льюису Капальди двадцать с небольшим; с ума сойти; выпевает так, что корифеи сцены млеют.

Отдушина для тех, кому недостает кислорода в каменных джунглях. Но и для тех, кому для счастья мало сусальных буколики и пасторали.

Пока появляются вот такие Льюисы, “метелям не задуть свечу”.

АЛЬБОМ. АNNIЕ LЕNNОХ. “NОSТАLGIА”

У меня есть причины думать, что Энни Леннокс до сих пор любит огромное количество народа: она записала и исполнила некоторое количество песен “на вечное хранение”.

Но данный альбом – хилая посредственность, напрочь исключивший ейные талант и непосредственность.

ЭПИЛОГ

Ну что ж, приветствую душевно реконвалесценцию (погуглите!)!

Самоизоляция лично меня привела к мысли, что жить качественно должно стать еще и нравственным долгом.

Мне стало сугубо интересно жить.

И вам должно.

Если прекратите увлекаться темной стороной.