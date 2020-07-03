© Газета «Новый Взгляд» { 3 июля 2020 }

Борис Гребенщиков — «Знак огня»

Рубрики: [Музыка]  [Рецензия]  
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 Борис Гребенщиков «Знак огня»

 

2020, Б. Г.

В записи песен, вошедших в новый альбом Бориса Гребенщикова, поучаствовало много именитых и разноплановых музыкантов, отметить вклад которых пресса считает своим долгом. Здесь и Омар Торрес, и Джеймс Халлауэлл, и Джереми и Пол Стэйси, и Лео Абрахам, и Слай Данбар, и Робби Шекспир, и Филипп Пикетт, и кубинцы, и Марк Титов, и Глеб Гребенщиков. При этом сам БГ подчёркивает, что не на список имён нужно обращать внимание в первую очередь. Вот пара цитат из недавнего интервью «Коммерсанту»: «Для слушания песен не так уж важно, кто из музыкантов где играет, для меня важно только одно: что они говорят, от сердца они или нет, настоящие или подделка»; «А хвастаться тем, кто там играет, как-то даже смешно».

Это абсолютно так и есть. Как говорил мне лидер одной из популярных рок-групп, «вообще неважно, кто там стоит на сцене у меня за спиной. Звучу в любом случае я». Вряд ли кто-то включит альбом Бориса Гребенщикова для того, чтобы послушать Омара Торреса. Да кто бы там не играл, хоть Эрик Клэптон с Элтоном Джоном — всё равно это будет БГ с его знакомой манерой, но всегда оригинальным взглядом на вещи.

«Знак огня» встал в дискографии Гребенщикова следом за резкими и злободневными «Солью» и «Временем N». Если рассматривать новый альбом как завершающий трилогию, есть искушение увидеть в нём даруемые БГ слушателю свет и надежду на конец тёмных времён. Но это будет натяжка и подгонка задачи под ответ. Если и есть в «Знаке огня» концептуальная идея, то она заключается в том, что жизнь многообразна и не стоит уделять слишком много внимания какой-то одной из её граней. Без беспощадной актуальности Борис Гребенщиков на пластинке не обошёлся, но помимо этого сюда включены песни с абсурдными текстами, песни в духе «Русского альбома», регги-композиции, бард-фолк-треки, композиции с клавесином и чуть ли не фламенко.

Те, кто хотел «движухи» и поэтического осмысления современности, найдут это в начале альбома в песнях «Вон Вавилон» и «Баста Раста». Хотя в «Вавилоне» БГ ощутимо ёрничает, в тексте встречаются пресловутые «солдаты НАТО», а сосредоточенно-злую «Басту Расту» вообще хочется растащить на протестные цитаты. Однако после этого музыкант меняет тему, и в композиции «Моё имя пыль» парадоксально скрещивает смурной вокал и жизнерадостные кубинские аранжировки. Следующий номер «Вечное возвращение» мог бы иллюстрировать классическую фразу про исходящее от БГ сияние, а в нервном и тревожном «Знаке» фраза «пока я не дам тебе знак» через годы рифмуется с «пора вернуть эту землю себе», только вот нет теперь уверенности что пора подавать этот знак.

Депрессивный «Знак» сменяется регги-вайбом «Изумрудной песни» и новейшей «притчей графа Диффузора» под названием «Масала Доса», где БГ под аккомпанемент кабацкого пианино развлекается в рифмовке бессмысленных, но порой завораживающих фраз. Мама, мы все сошли с ума? Возможно, но ненадолго, поскольку далее лидер «Аквариума» предлагает суперкороткие и суперпечальные «Хиханьки да хаханьки» и программную философскую песню «Не судьба», в которой древнерусскую тоску точнейшим образом иллюстрирует латиноамериканская гитара Торреса. Записанный с оркестром «Мой ясный свет» может навести на мысль, что две программные композиции подряд — это перебор, но следующий «кельтско-танцевальный» номер «Поутру в поле» вновь поднимет слушателю настроение.

Алексей МАЖАЕВ.


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