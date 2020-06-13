Тварь я дрожащая или мозги имею?

Вы знаете, я постоянно чувствую себя тупой.

Говорят, это как раз и есть признак ума, но мне от этого не легче. Я привыкла обрабатывать тонны информации за очень короткий срок, потому что для меня, это единственный способ сформировать своё собственное мнение. Даже учитывая мою нездоровую любовь к мозговым, мазохистким штурмам, я всё равно всегда оставляю вероятность того, что я что-то так и не смогла понять. Я стараюсь (как, надеюсь и вы) дотянуться до самой сути и проверить на зуб все утверждения.

Я устаю думать физически и наверное это нормально. Подходит к концу очередная пачка сигарет, я опять вернулась к привычке успокаивать себя никотином. Я знаю, что это портит мне кровь, но к сожалению, я не смогла справиться со стрессом последних недель без этих белых палочек. У меня достаточно силы воли, чтобы бросить (опять), но пока, меня немного побеждают обстоятельства.

Множество людей остались недовольны моим утверждением, что мы становимся глупее с каждым новым десятилетием. А правда ли, что мы тупеем из поколение в поколение? Для многих оказалось очень сложно признать тот факт, что (возможно) их дети будут глупее их.

Прежде всего, давайте разберемся в терминологии. Слово УМ плохо отражает способности человека. Это некий собирательный образ, который включает в себя разные интеллекты. Да, да, у каждого из нас, внутри головы есть несколько интеллектов.

Интеллект (от лат. intellectus «восприятие»; «разумение», «понимание»; «понятие», «рассудок») или ум — качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой. Общая способность к познанию и решению проблем, которая объединяет познавательные способности: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение, а также внимание, волю и рефлексию.

Эмоциональный интеллект — это группа ментальных способностей, которые участвуют в осознании и понимании собственных эмоций и эмоций окружающих.

Социальный — это способность правильно понимать поведение людей.

Люди пытаются измерить интеллекты тестами, и тест на IQ это один из самых популярных. Однако (как по мне) это всё равно сугубо «синтетический» тест, плохо отражающий реальную действительность. Это как новый айфон: баллы набраны огромные, но в реальной жизни телефон тормозит. Да и есть масса способов «натрененироваться» его проходить.

Современный мир готовит нашим детям множество испытаний, с которыми не все смогут справиться. С момента зарождения сети интернет, в цифровом мире началась революция похожая на лавину, которая смела всё на своем пути, а мы этого даже не заметили. О чём я говорю? Если бы нам сказали, когда нам было 14 лет, что однажды у нас в кармане будет такая штучка, которая может ответить на (практически) любой вопрос и мы сможем связаться с любым человеком в любой точке Земли — мы бы просто в это не поверили. Это выходило бы за грань нашего понимания. Это было бы похоже на фантастические рассказы Лема или Бредбери (Шекли, Гаррисона, Хайнлайна, Азимова etc.) наяву, мы все читали эти произведения, но они для нас были «такой далёкой и красивой сказкой».

И вдруг оказалось, что купив карточку доступа к интернет сети через телефонную линию, через улитку модем — мы попадали в совершенно новый мир. Мы быстро привыкли, что скорости доступа росли с каждым годом и сейчас уже не нужно ждать неделю, чтобы посмотреть фильм. Есть множество онлайн стриминговых платформ и они стали для нас новой реальностью.

Количество информации вокруг нас возросло тысячекратно. Мы буквально утонули в разнообразии мнений, вариаций суждений, способов жить, радуге принятий решений.

И что же мы сразу сделали? Мы полностью, безответно потерялись в этом огромном лесу (который еще и постоянно, стремительно расширяется).

На практике, в реальной жизни получилось, что для того, чтобы считаться «умным», нужно перешагнуть порог определенным «владением» навыка обрабатывать эту информацию.

На примере: Когда вы начинаете учиться играть в шахматы, для вас первое время, нужно просто понять и привыкнуть к тому, как умеет «ходить» та или иная фигура на доске. Условно всё понятно, вот пешка, вот ладья, конь, ферзь, король и слон. Но для того, чтобы «освоиться» в игре и начать понимать разные схемы, способы защиты и нападения, уходит иногда несколько недель.

В шахматы можно научиться играть, только играя всегда с более умным противником. Вы учитесь у него, когда он в очередной раз обходит вас и просчитывает ваш ход быстрее вас самих. Вы учитесь думать и прогнозировать на несколько шагов вперёд и однажды, ваша картина многовариантной мини-вселенной на черно-белой доске оказывается «превосходнее». Вы побеждаете.

Современный мир, это шахматы, только уже не простые на 64-х клеточном поле, а помесь цилиндрических, боевых, шахмат Фишера, гексагональных и даже трехмерных вариантов.

В какой то неуловимый момент времени, весь мир разделился на тех, кто смог освоить простые правила и перешёл к сложным схемам и на тех, кто предпочёл остановиться на простом умении различать фигуры.

“Зачем так сильно упарываться? Вот же наши гроссмейстеры ходють как надо! Поддерживаю!” — так думают большинство. К сожалению. Они видят только поверхностные движения фигур, но не понимают сути, схем, подводных течений, тактик и стратегий происходящего.

Простите меня за этот сложносочиненный текст, я разворачиваю перед вами картину, чтобы вы смогли ухватить главное.

Миром правит посредственность. Почему? Очевидно потому, что глупыми людьми проще управлять. Умные люди способны отделять зерна от плевел. Порог вхождения «в игру» настолько повысился, что с этим не могут разобраться уже даже и взрослые люди. Сколько мы видим оголтелых, бредовых требований всего и вся, привилегий, фашистких призывов, от казалось бы (еще вчера) довольно вменяемых людей, живущих рядом с нами?

Почему так происходит? Потому что внезапно, когда кто-то (намеренно?) смешал все фигуры в кучу и раскидал их обратно по доске в новом порядке, эти люди оказались не способны к системному анализу, к оценке ситуации, к выработке новой тактики и стратегии.

Эти люди оказались совершенно беспомощны и как следствие — испуганы.

Я согласна с тем, что еще 100 лет назад средний IQ простого человека был ниже плинтуса. Я согласна с тем, что за 200-300 лет мы прошли гигантский путь развития.

Но сейчас, я хочу обратить ваше внимание всего лишь на последние 50. Почему практически все направления науки и искусства терпят ужасающий, не побоюсь этого слова — крах? Где новые гении, нового серебряного века? Где прорывные изобретения физиков, математиков, инженеров? Почему среди нас больше нет Эйнштейнов и Тесел, людей, которые смогли изобрести и разработать что то такое, что В КОРНЕ меняет взгляды на мир. Мы еще совсем недавно летали на Луну, куда всё подевалось? Почему мы чествуем певичек и актрисок из инстаграмма, не имеющих никакого образования и верим им на слово?

Почему мы не способны больше эффективно лечить людей от смертельных заболеваний, а просто зарабатываем на этом?

Безусловно, сейчас есть множество светлых умов. Но сейчас я говорю о нехватке ПОВОРОТНЫХ моментов в развитии науки, техники и конечно искусстве.

По моему (скромному) мнению нас сознательно «замедлили» в развитии. Отвлекли внимание, наводнили «эфир» множеством совершенно бессмысленных химер и мороков. Понятно, что это (возможно) часть прогресса, связанного с появлением интернета, но пойди и обьясни это нашим детям, которые с удовольствием тонут в этом океане и проваливаются на элементарный уровень потребления и даже и слышать ничего не хотят о развитии.

Мир стал лучше? Да.

Мир стал сложнее? Да.

Мир стал более жестоким? Да.

Мир стал «разделённым» ? Да.

Я вижу во всём этом только одно.

Порог вхождения В ИГРУ повысился настолько, что его больше не способно осилить большинство и более того, даже взрослые люди не выдерживают напора гонки и так же сдают позиции.

Когда вы утверждаете, что современные дети обладают более подвижным интеллектом, быстрее принимают решения и ловко проходят тесты IQ — вы правы. Только для меня это попытка смешать теплое с мягким.

Дети (слава богу) имеют более «гибкую» нейронную структуру мозга. Только это плохо им помогает не превратиться в простого потребителя всего готового, в этом саргассовом море, помойке разнообразных «оценочных суждений». Весь мир разделился по признаку превосходства.

Знаете, кто выживет и унаследует Землю?

Только те, до кого дойдет, что нельзя «мягко» подготовить своих детей к «жесткой» действительности. Только те, кто сможет СВОИМ ПРИМЕРОМ показать и научить своих детей быть всегда «в потоке» правильных и полезных (только ему одному) принятий решений. Тот, кто научится сепарировать, взвешивать, оценивать и использовать себе во благо разнообразную информацию извне. Тот, кто не устанет учиться и улучшать себя до самой счастливой смерти.

Будучи ЖИВЫМ до конца.