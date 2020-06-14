Юлия Латынина и коронавирус

Ну очень нежно я отношусь к этой рыжей даме. Потому что в природе ничего не может быть совершенного — а она совершенна. По глупости. По необразованности. По наглости.

Я вообще подозреваю, что Юлия — это засланный инопланетянами рептилоид. Ускоренного призыва. Дескать, время горячее, нечего здесь вводить в курс дела и читать лекции по истории и культуре землян. И так сойдет. Внедришься — и действуй.

Ну разве что можно посмотреть фильм «Москва слезам не верит», там одна лимитчица с хлебозавода объясняла как кадрить образованных мужиков в библиотеках. Типа, лепи что в голову придет — они это эксцентричностью считать будут.

Вот Юля и лепит. Уже никто и внимания не обращает, а я наслаждаюсь. люблю глупость в первозданном виде.

Вот, например, ее перл в конце марта на «Эхо Москвы», где никто за голову не схватился и даже не усмехнулся — ибо все одинаковы..

Там Юлия о короновирусе вещает, заодно и об истории Америки.

«Собственно, одно из преимуществ европейцев, когда они приехали в Америку, почему так быстро индейцы померли от разных европейских вирусов? Ровно потому, что у американских индейцев практически не было прирученных животных, а в Европе и Азии история приручения животных, с которых на нас прыгали вирусы, занимала несколько тысячелетий». (Цитируется по сайту «Эха Москвы»).

А что? Очень дельная мысль. Вдумайтесь — «вирусы на нас прыгают с прирученных животных»

Вот, например, коронавирус. Это же очевидно, что китайцы приручили летучих мышей. Они им почту приносили, ну или что-нибудь другое важное. Может быть абажурами над керосиновыми лампами работали, может еще чего. Но несомненно это — прирученные домашние животные.

Если вспомнить, историю чумы в Европе, то и крысы — одомашненные животные. Только они об этом не знали. А зря. Но не суть.

Вот у индейцев не было таких домашних животных. Совсем. бегали они с луком и стрелами на своих двоих. Лам у них не было. Это им, вероятно, испанцы завезли. Из жалости. И как источник вирусов. А еще собак. Потому что индейских хохлатых собак не было. Индейцы сами лаяли, охраняя вигвамы.

Поэтому вы же понимаете, как хороша история в изложении Латыниной. Не было покорения Америки. Совсем не было. Ни уничтожения племен — ничего. Само все произошло. Нечаянно. Привезли белые своих прирученных животных — показали аборигенам. Те стали удивляться, а в это время вирусы на них попрыгали. И все. То оспа, то чума — и нету Кука.

Ну а что с Юлии взять-то? Рептилоид срочного призыва. Желторотый, необученный.