Извинение Ефремова

Играет Ефремов роль или нет? Искренне он говорит или нет?

Ребята, вы же хотели, чтобы все по закону. Вот, это оно. По сути, начался процесс. Суд не разбирается в том, искренне человек раскаивается, что он там переживает. Рвет он на себе волосы или мрачно сидит, уставившись в одну точку.

Суд фиксирует то, что есть. Сказал человек под запись «я раскаиваюсь», это можно приобщить к делу. Есть документ. Признал вину, сотрудничал со следствием. Дал денег потерпевшим, помог (с чеками, разумеется, подтверждающими передачу средств) — это будет называться «деятельное раскаяние».

Все это, разумеется, может смягчить наказание. Не потому, что он — Ефремов, а потому, что такова практика для всех.

Да, работают адвокаты. А как вы хотели? Наказания по максимуму? Двенашечку? Этого не будет. Ефремов не рецидивист, судимость у него будет первая.

Суд учтет все. Напишут ему положительные характеристики — это плюс. Прокурор предъявит пьяное выступление в Самаре и дебоши в самолетах — это минус. Звания и награды — плюс. Штрафы и нарушения — минус.

И т. д. И т. п.

У суда свое видение. И это как раз нормально.

Помните: «Зая, я убила мента, прости»? Аналогичная ситуация. Пьяная за рулем. Смерть человека. Девушка тогда получила 4,5 года колонии-поселения, отсидела срок полностью, без УДО. Но с тех пор статья была ужесточена.

Посмотрим. Если «закон един для всех», то и для Ефремова-актера он не должен быть из-за резонанса суровее, чем для Ефремова-слесаря. И не должен быть мягче. В этом суть.

P.S. Михаил Леонтьев тут заявил, что общество не научилось правильно реагировать на такие трагедии. Не ценит гениев, ага. Нет, господин хороший. Это элитке надо учиться реагировать на такое правильно. И как можно скорее. И пьяными за рулем не ездить. Ну, для начала. В качестве первого шага.