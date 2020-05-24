{ 24 мая 2020 }

ТОП 50 лучших песен всех времен. 47-е место

Рубрики: [Музыка]  [Фейсбук]  

WHAT S SO FUNNY BOUT

ELVIS COSTELLO – (WHAT’S SO FUNNY ‘BOUT) PEACE LOVE AND UNDERSTANDING? (1978)

В продолжение разговора о всеобщем мире, любви и единении города и загорода. Как я писал говоря про песню Love Train все эта тема уже в начале 70-х у многих вызывала нескрываемые конвульсии. “Что такого смешного в Мире, Любви и Понимании?” была написана Ником Лоу аж в 1974 году, но ей пришлось ждать 5 лет, пока спродюсированная тем же Лоу версия Элвиса Костелло не взорвала наевшуюся нигилизма пост-панковскую Англию.

Я специально указываю в топе именно версию Костелло, потому что она в разы сильнее оригинала. И засчет неповторимых интонаций самого Элвиса и за счет сжатого как пружина драйва The Attractions. И да, ничего смешного в Мире, Любви и Понимании нет. Регулярно хожу по окрестным селам и проповедую все вышеперечисленное, уворачиваясь от томатов.

Антон Климов


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