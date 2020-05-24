ТОП 50 лучших песен всех времен. 47-е место

ELVIS COSTELLO – (WHAT’S SO FUNNY ‘BOUT) PEACE LOVE AND UNDERSTANDING? (1978)
В продолжение разговора о всеобщем мире, любви и единении города и загорода. Как я писал говоря про песню Love Train все эта тема уже в начале 70-х у многих вызывала нескрываемые конвульсии. “Что такого смешного в Мире, Любви и Понимании?” была написана Ником Лоу аж в 1974 году, но ей пришлось ждать 5 лет, пока спродюсированная тем же Лоу версия Элвиса Костелло не взорвала наевшуюся нигилизма пост-панковскую Англию.
Я специально указываю в топе именно версию Костелло, потому что она в разы сильнее оригинала. И засчет неповторимых интонаций самого Элвиса и за счет сжатого как пружина драйва The Attractions. И да, ничего смешного в Мире, Любви и Понимании нет. Регулярно хожу по окрестным селам и проповедую все вышеперечисленное, уворачиваясь от томатов.