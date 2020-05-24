{ 24 мая 2020 }

ТОП 50 лучших песен всех времен. 46-е место

Рубрики: [Музыка]  [Фейсбук]  

BOB MARLEY AND THE WAILERS IRON LION ZION 1974

BOB MARLEY AND THE WAILERS — IRON LION ZION (1974)

Песня о Железном Льве Сиона тот самый уникальный случай, когда неизданная при жизни вещь гения десятилетия спустя обретает всемирную популярность. И пускай Земля Обетованная у растафари чуть южнее и чуть беднее Земли Обетованной иудеев и сам император Эфиопии Хайле Селассие, будучи обычным православным эфиопцем искренне не понимал, почему на Ямайке его провозгласили реинкарнацией Христа, Мессией и умолял приверженцев новой религии сначала освободить своей народ, а потом уже дружно репатриироваться домой в Эфиопию, тем не менее песня Марли абсолютно гениальна в своей искренней вере.

А песни веры и преданности, как известно, страшная сила.

Так или иначе, оригинальная версия 1974 года так и не увидела свет вплоть до выпуска бокс-сета в 1992 году, а клип на бодрый, но, увы, пластиковый по звуку ремикс покорил мир уже в середине 90-х годов. Что характерно, в каком бы варианте не звучал Железный Лев Сиона, он невероятно хорош и вдохновляет срочно дунуть на историческую родину.

Ну или просто дунуть без исторической родины.

 

Антон Климов


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