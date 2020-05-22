{ 22 мая 2020 }

ТОП 50 лучших песен всех времен. 48-е место

Рубрики: [Музыка]  [Фейсбук]  

O JAYS LOVE TRAIN 1972

O’JAYS — LOVE TRAIN (1972)

Беда всех песен во славу любви, мира во всем мире и триумфа всего хорошего над всем плохим как правило в том, что это дикая фальшь. Как почти и вся популярная музыка. Как и вся современная жизнь.

Исключений немного, но они есть.

Love Train, которая по мнению некоторых критиков еще в 1973 году дала старт эпохе диско абсолютно настоящая и эмоционально работает каждый раз.

Как постер Обамы HOPE, если бы он гнусно не болтал.

Или как губермановская утренняя эрекция, если бы она не проходила к завтраку.

Антон Климов


Похожие посты:


  1. ТОП 50 лучших песен всех времен. 50-е место

    2. ТОП 50 лучших песен всех времен. 50-е место

    JOHNNY CASH — REDEMPTION DAY Возможно не последняя песня про искупление в моем топе, Redemption Day была написана Шерил Кроу под впечатлением от поездки в охваченную войной Боснию под бдительным присмотром товарищей из госдепа. Но никакой прямой политики [Читать...]


  2. ТОП 50 лучших песен всех времен. 49-е место

    3. ТОП 50 лучших песен всех времен. 49-е место

    ULTRAVOX! — FEAR IN THE WESTERN WORLD (1977) Ситуация становилась тревожной. Буржуины обступили меня со всех сторон. Майк Помпео тяжело дышал на меня и потел как обычно во время допроса: «Скажи, где команданте и мы тебя отпустим! Не [Читать...]


  3. «21» Адель возглавил десятку лучших альбомов всех времен

    4. «21» Адель возглавил десятку лучших альбомов всех времен

    Американский журнал Billboard опубликовал десятку лучших альбомов всех времен. Первое место заняла работа Адель “21”, которая 78 недель провела в топовой десятке чарта Billboard-200, а также 245 недель в самом хит-параде. 10 лучших альбомов всех времён по версии Billboard: «21» [Читать...]


  4. Czars выпустят сборник лучших песен

    5. Czars выпустят сборник лучших песен

    Ныне не существующая инди-рок-группа Czars во главе с Джоном Грантом, начавшим довольно успешную сольную карьеру, собирается выпустить сборник лучшего материала. Группа распалась в 2004 году, записав свой самый успешный альбом «Goodbye». Антология «The Best Of The Czars» выйдет [Читать...]


  5. Billboard показал лучшие обложки всех времён

    6. Billboard показал лучшие обложки всех времён

    Журнал Billboard опубликовал рейтинг самых запоминающихся обложек музыкальных альбомов. Первое место в списке лучших обложек всех времен занял дизайн пластинки «The Velvet Underground and Nico», автором которой выступил Энди Уорхол. В топ-10 не вошел ни один альбом, выпущенный [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»