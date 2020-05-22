ТОП 50 лучших песен всех времен. 48-е место

O’JAYS — LOVE TRAIN (1972)

Беда всех песен во славу любви, мира во всем мире и триумфа всего хорошего над всем плохим как правило в том, что это дикая фальшь. Как почти и вся популярная музыка. Как и вся современная жизнь.

Исключений немного, но они есть.

Love Train, которая по мнению некоторых критиков еще в 1973 году дала старт эпохе диско абсолютно настоящая и эмоционально работает каждый раз.

Как постер Обамы HOPE, если бы он гнусно не болтал.

Или как губермановская утренняя эрекция, если бы она не проходила к завтраку.