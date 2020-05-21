{ 21 мая 2020 }

ТОП 50 лучших песен всех времен. 49-е место

Рубрики: [Музыка]  [Фейсбук]  

ULTRAVOX FEAR IN THE WESTERN WORLD

ULTRAVOX! — FEAR IN THE WESTERN WORLD (1977)

Ситуация становилась тревожной. Буржуины обступили меня со всех сторон. Майк Помпео тяжело дышал на меня и потел как обычно во время допроса:

«Скажи, где команданте и мы тебя отпустим! Не факт, что живым, но отпустим!»

Я не знаю, что в этот момент было страшнее, фарфоровый оскал Джо Байдена или стеклянный взгляд Сороса из под пенсне.

“Не хочешь говорить, где команданте? Тогда хочу, чтобы ты пооткровенничал про дружка твоего, ФОКСА!”

Цукерберг подносил дрель все ближе и ближе к моему черепу, в то время как Билл Гейтс готовил чип.

«Вы не достанете товарища Фокса, проклятые буржуины! С тех пор, как вы заменили его соглашателем Миджем Юром он вне вашего контроля и вам его не догнать!»

“Кому не догнать? Нам? Вот что ты сейчас ощущаещь, скажи?” и Цукерберг уткнул дрель мне в висок.

«Я ощущаю страх в западном мире и предчувствие мировой революции!» улыбнулся я и умер героем.

Точнее проснулся, но это уже неважно.

 

Антон Климов


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