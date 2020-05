ТОП 50 лучших песен всех времен. 50-е место

JOHNNY CASH — REDEMPTION DAY

Возможно не последняя песня про искупление в моем топе, Redemption Day была написана Шерил Кроу под впечатлением от поездки в охваченную войной Боснию под бдительным присмотром товарищей из госдепа. Но никакой прямой политики здесь нет, а есть немножко наивное ослепление апокалипсисом. И, что поразительно, сама Шерил по молодости не смогла хоть как-либо раскрыть собственную вещь. Может не хватило жизненного опыта.

Зато он был у Кэша, который вместе с Риком Рубиным в последние годы достигал невероятных глубин самыми минималистическими средствами. День Искупления вошел во второй посмертный альбом Кэша. Насколько глубоки закрома Рика Рубина если он такую вещь не выпустил сходу, подумал тогда я и с тех пор зарубил себе на носу — слушать не чаще раза в год. Такие вещи нельзя заслушивать. И не обращайте внимание на 50-е место, вы же сами знаете, что все эти места ни хрена не значат.

There is a train that’s heading straight

To heaven’s gate, to heaven’s gate

And on the way child and man and woman wait

Watch and wait for redemption day