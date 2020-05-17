А вот вчера меня Евровидение практически не напрягло — всё прошло без зрителей, ложного пафоса и глупых шуток ведущих. Двадцать секунд на песню — вполне достаточно для одинаковых английских поделок, которые собирались исполнять представители почти сорока стран из сорока шести участниц.

Как я понял, лишь немногие намеревались представить песни на своём языке — это Сербия, Хорватия, Словения, Белоруссия, Италия, Франция, Испания, Португалия и, как ни странно, Украина. Мало того, мне понравилось, что украинцы и обращение к Европе записали на ридной мове, резонно полагая, что у каждого уважающего себя государства должен найтись переводчик.

Да ещё сами устроители спели на голландском, причём, как оказалось, весьма приятном на слух. Правда, в конце шоу британцы показали — кто здесь хозяин, заставив абсолютно всех исполнить песню, с которой Англия победила на одном из прошлых конкурсов.

Это чтобы не воображали лишнего.