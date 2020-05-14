Хорошо сидя на даче на Николиной горе (на высоком холме) в своём родовом доме, ну или в продвинутой новостройке, возведённой рядом с родовым гнездом и показывая зрителю за спиной массажный стол, требовать правды и будить народ. Призывать задуматься, проснуться и узнать горькую правду.

Сегодняшняя ситуация зовёт к внутреннему алармизму. Ужас накрывает, да.

Призывать руководителя страны к жёстким и мужественным поступкам тоже потребность души, но…

Самое ли сейчас время для «говорения правды»? Её мы все внутренне чувствуем. Чувствует её даже тот, упомянутый большим режиссёром народ, который за четыреста лет, по его словам, не видел ни единого просвета. Понимание этой правды есть у нас у всех и без деклараций президента.

Отчётливо помню потоки правды которые обрушились на общественное бессознательное в конце 80-х и в самом начале 90-х. С некоторых пор во мне образовалось и понимание губительности Хрущёвской популистской правды, которую режиссёр приводит положительным примером.

Такие выплески правды, всегда спекулятивной и тенденциозной, всегда (ВСЕГДА!) приводили к крушению государств. Империям надобно быть очень осторожными с «правдами», в империях их много.

И примером убивающей государственность правды не только Россия. Франция, с её первой, впоследствии поэтизированной, но всё равно кровавой и Великой революцией, тому пример.

Ответственность руководителя страны мне представляется в том, что надо жёстко навести порядок, сохранить страну, не допустить ухода в правдоискательство и бунт. А правду нам скажут. Историки. Главное, чтоб было кому эту правду слушать.

Это я прослушал алармистское обращение к «думающим» уважаемого Андрея Сергеевича Михалкова-Кончаловского.