«Обитель» Прилепина

Из рецензий к книге:

“Я открыла для себя Захара Прилепина. Это для меня, без сомнения, лучший современный автор (наравне с Г. Яхиной). С этого произведения начался мой дикий интерес к эпохе Сталина и истории России.”

Вот это, по-моему, самый точный анализ творчества Прилепина. Лучше и не скажешь. НАРАВНЕ С ЯХИНОЙ.

Поэтому и хвалят друг друга, не читавши. Потому что дело не в литературных достоинствах ( там их маловато будет), а в векторе направленности. Вектор личного успеха. Прилепин им овладел ювелирно.

Чтобы отрецензировать 750-страничный текст — нужно как минимум написать страниц 50. Я так не умею. Мне скучно.

Но как нас учили — надо определить идею и обрисовать сюжет.

Идею я не нашел. Нет там идеи. 30-е годы. Соловецкий лагерь — СЛОН. Зэки — разношерстные. И уголовники, и священники, и политические — недобитые белогвардейцы, и почему-то беспризорники. Работа трудная, питание — скудное.

Прилепин будет поумнее Яхиной — у него хотя бы в основе романа кое-какие документы. Но предисловие искупает все — как у Яхиной, типа, а мне дедушка рассказал. Хорошее дело. Что же за дедушка у Захара-то?

“«Бешеный чёрт!» — говорила про него бабушка. Она произносила это как «бешаный чорт!».”

«До самой старости у него имелась странность: если мимо нашего дома шла отбившаяся от стада корова с колокольцем на шее, прадед иной раз мог забыть любое дело и резво отправиться на улицу, схватив второпях что попало — свой кривой посох из рябиновой палки, сапог, старый чугунок. С порога, ужасно ругаясь, бросал вослед корове вещь, оказавшуюся в его кривых пальцах. Мог и пробежаться за напуганной скотиной, обещая кары земные и ей, и её хозяевам».

Ну это бывает у деревенских — чего уж там. Так вот дед его сидел на Соловках — три года. По уголовке.

Но — честно отмечает Захар:

«Лично мне прадед ничего про соловецкую жизнь не рассказывал, хотя за общим столом иной раз, обращаясь исключительно ко взрослым мужчинам, преимущественно к моему отцу, прадед что-то такое вскользь говорил».

В общем как у Яхиной — творческая фантазия.

Но любая творческая фантазия нужна для чего-то.

Для чего она здесь? Показать тяготы лагерной жизни? ну еще Достоевский об этом писал — «Записки из Мертвого дома» — чего уж удивлять-то? там, правда, погуманнее было. Баланы ( бревна) в октябре не таскали из моря.

Не могу сказать, что роман проходной. Все там как надо — и беспризорники откуда-то под нарами, которых почему-то уголовники душат, и любоффь имеется.

Зэка Артема Горяинова, который сидит за убийство отца -главного героя — к чекистке Гале. И Галю эту потом за страсть к зеку потом судят. Чего удивительного?

И любовь странная какая-то — скорее меркантильная. Для нее этот эек — пустое место, но надо же сюжет чем-то разбавить.

И нач. лагеря Эйхманис, который знает французский язык и любит чаек. И страшилки разные.

Главный герой так до конца срока и не доживает — его фартовые на перо сажают. Почему-то..

Ну книга такая.. про тяготы Соловков в 30-е.

Вот только — для чего это? Показать кровавый террор в конце двадцатых? А мы этого не знаем?

Или знаем без фантазии прилепинской?

Яхина тоже фантазирует безудержно — то тысячу кулаков таскает по году на поезде, а потом их топит, то Сталин у нее охотится на банных прохожих с вениками.

Значит, Захар — обличитель кровавого режима? Или все же — нет?

В общем, закрыв книгу — у меня только один вопрос возник — а что хотел сказать-то? Я так и не понял.

Лучше всего эта безвестная восторженная девица сказала — что для интереса к эпохе Сталина. Каким он душегубом был. Да и к истории России — в этом же ключе.

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