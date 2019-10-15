{ 15 октября 2019 }

Открытая и очень лапидарная открытка для Коли Баскова

Рубрики: [Музыка]  
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Коля, я не знаю боле никого, кто бы так истово-неистово верил в силу доброй улыбки, в могущество добрых звуков, слов, пьес, эфирных песенок, невесомых, как рассвет на море.

Ты серьезно до торжественности относишься к своей профессии, понимая ее как возможность делать так, чтоб людям в твоей орбите всегда было солнечно и тепло.

Я благоговейно поздравляю тебя с маленькой цифрой, дарующей прекрасную перспективу: агромадная жизнь впереди, Коляныч-Братаныч!

Все беды мира, широко говоря, — от катастрофической нехватки в мире этом доброты; таких волшебных левиафанов-левиадов, как ты.

Если у меня, твоего кореша, баснословное чувство языка, например, то у тебя — баснословное чувство жизни, которая для тебя не эфемерида, но Эвменида, которую отсутствие любви обессмысливает, как твое отсутствие обессмысливает любой праздник любого ранга.

Спасибо, что выворачиваешься наизнанку, чтобы облегчить людям жизнь.

Так дозволь и мне очень выверенно использовать свой слегка параноидальный шарм и заверить тебя, что я обожаю тебя, и я подарю тебе еще триллион изящных умопостроений, которые ты так любишь; они, эти построения — о том же, про что ты: как трудно, но как здОрово, как почетно оставаться и быть человеком в токсичные времена.

Спасибо, что показательно доказываешь, что это возможно.

С Днем Рождения, Друг!

МАМАН — ПОКЛОН.

ТВОЙ ОТАРИК КУШАНАШВИЛИ.

Отар Кушанашвили


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