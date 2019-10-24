Лолита и любовная наука

Спору нет, Лолита — знатный лицедей, искусный гистрион в юбке, но я если не слишком, то довольно ее знаю, а понимаю и чувствую еще лучше, тоньше и острее, чтобы знать наверное, как ей тяжко.

Кому сейчас нужны лирические подробности, никому они не нужны, всем нужны вердикты и лайки, но я рискну и поделюсь вот такой.

Я пять лет был безработным, и все эти пять лет меня кормили друзья, и Лолита была первой из них, и кормила она меня в буквальном смысле.

Она не резонерствовала, а просто кормила, и я этим воспоминаньицем напоминаю вам, что это за человек, но главное — то, к чему мы пришли с ней в результате этих невероятно и сегодня непредставимо и недостижимо душевных посиделок.

А мы пришли мы с ней к тому, что слава и успех не тождественны счастью, больше того, есть крепнущее подозрение, что вовсе даже напротив.

У нее тогда распался очередной союз, но держалась она стойко, рассыпая гривуазные шуточки, но, сколько я вижу, с каждым разводом вот это «стойко» становится все менее стойким.

Каково вообще приходится Женщине, чьи любимые стихи — ахматовские:

«Я не плачу, я не жалуюсь,

Мне счастливой не бывать.

Не целуй меня, усталую, —

Смерть придет поцеловать»?!

Нет никакой любовной науки, есть любовь только, только Она, и бывает, очень часто, что ты любишь, а тебя нет, и тебе надо с этим жить, или ты любишь, а тебя разлюбили, и тебе надо с этим смириться, но чтобы люди не переживали, Лолита даже в такую минуту устраивает карнавал.

Помните песню, которую пела старшая коллега Лолиты: «Расставанье — маленькая смерть»?

Эта песня не про ту коллегу, эта песнь — про Лолиту.

И я бы, желая поддержать подругу, написал бы злорадно, что экс-благоверный Дима сбежал от Л. потому, что она была слишком хороша для него, но зачем обижать неплохого парня?

Он ушел, потому что она была слишком сложнА для него.

Как и для всех вас, давно не перечитывавших Ахматову и верящих, что Л. — дама без комплексов.

Лола, как и я, знает, что быть умным — это самый эффективный способ сойти с ума.

А быть умным и сердечным — это самоаннигиляция.

Лолита, если любит кого-нибудь, любит до такой степени, что ее любовь начинает носить совершенно карнавальный характер.

Для нее любовь суть ключевой метод самосохранения, а паренек этой любви не выдержал и навострил лыжи; ну не анафеме же его предавать.

Моя Лолита осталась сидеть на троне из раскаленного металла, делает противоречивые заявления, ставит лайки Бузовой и грустными-прегрустными глазами смотрит в камеру, откуда на нее пялятся люди, которых она научила не грустить.