{ 16 июля 2019 }

Открытая грамотка корешу Агутину Л.Н.

Рубрики: [Мнение]  [Музыка]  
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Леня, не имею я такого стоеросового обыкновения – заглядывать людям в паспорта, я с кутаисской колыбели бегу скуловоротных занятий; я имею высокоантропологическое обыкновение заглядывать людям в глаза. И если глаза у человека хотя бы иногда, спорадически, по временам не горят священным огнем высшей правоты, да леший с ним, если просто не горят, – то это не человек вовсе, а натуральное антропоморфное.

Посмотри на наших ровесников, Леня, они – 99 из 100 – мутировали в долихоцефалов, академиков снулости, сертифицированных рекордсменов по воркотне, патентованных герильясов наоборот, карикатурных мачо.

Тебя уберегли Музыка и Маша, она же Анжелика, она же Трансильванская Этуаль, она же Делибаш в юбке с улыбкой ранней Лореданы Берте.

А теперь ты уберегаешь людей от того, чтобы они не угробили себя, обороняешь их, обеспечиваешь их (да, у этого слова есть и такое значение).

Агутин, Барлоу, Рамаццотти, Меладзе, Уандер – мой заветный список не меняется.

Песни нетленной красоты и умонепостигаемой глубины – они ведь помогают не превратиться в скотов в нашу гнусную (но и распрекрасную временами) эпоху; я убежден в этом.

С Днем Рождения, мой многосложный и преимущественно Добродетельный Корефан, чьи фамилия и имя с мезозоя стали синонимами качества и душевности, а душевность, подтвержденная и подкрепленная качеством, завсегда паче модности и сатанинских рейтингов.

Отар Кушанашвили


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