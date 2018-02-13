Открытая грамотка Илье Ковальчуку

Дорогой мой человек ИЛЬЯ, какой это был год?

Мы поочередно танцевали с еще живой Жанной Фриске, то был чей-то День Рождения, ты, как всегда, был улыбчив и скромен, я, как всегда, смешлив и криклив.

Ты уже в каждом матче за «Нью-Джерси» глумился над вратарями, а я вовсю издевался над артистами, у которых по-прежнему одна забава: целовать свое отражение в зеркале.

Я точно помню твое изумление, когда я обнаружил знание статистики – и твоей тоже.

А как же, как же иначе, простой кутаисский пацан радовался успехам простого тверского пацана как своим. КАК СВОИМ, ИЛЬЯ!

Илья, я делаю это и – радуюсь за тебя – посегодня.

Теперь у меня детей (передай своим привет от безумного дяди Отарика) больше, чем матерных песен у вашего кумира Шнура, нет больше Жанны нашей, погиб мой брат, в общем, Илья, с кислородом по утрам проблемы, но в нытье и в теософию я не верю, тогда и сейчас я верю, что пацан должен делать свою работу.

Мой любимый актер Энди Гарсиа (такой же недооцененный, как я на нашем ТВ, где ты либо «сосущая голова», либо квасной патриот) сказал то, под чем подпишемся мы с тобой: «Я всегда помню о тех, кто за моей спиной».

Когда имбецилы затеяли убогую (понятно, чтоб угодить ВВП) дискуссию, стоит ли ехать на Олимпиаду, я вспомнил грузинскую пословицу про спор с дебилом: «Я бы добился большего, споря с ветром».

Но ты высказался и пригвоздил недалеких лизоблюдов.

Эти ублюдки не знают, что Родина – Она там, где ты указал, и Родина разлита в воздухе, и моя Родина – и здесь, в Красногорске, где завтра я буду поддерживать тебя с пацанами, которые соль моей Родины, они встают засветло и едут делать дело, а на матчи сборной взяли отгулы, заслужили, наверстают; среди них нет звезд; я рассказываю им про тебя и про тот ДР, и хоть у меня 448 журналистских призов, тот день важнее: мы были молоды и светились.

Помнишь шикарный «Старый Новый Год»: «Если нас отмыть – мы еще ого-гошеньки-ого-го!».

О Родине не визжат, Родину любят, как любят своих детей, моя младшая Родина, Данька, сейчас в школе, и он, и его братовья и сестры, например, знают, что их смешной папка не обинуясь отдаст голову за них, но не будет об этом рассказывать Первому Каналу.

Илья, на деле плюс притягивает плюс, а не наоборот, физические формулы не работают в человеческом пространстве.

Ты и так помнишь, кто ты, откуда ты, ты знаешь, как тебя обожают люди, ты уже заслужил уважение и любовь, просто повтори это себе, тебе нечего стесняться и некого бояться, просто сделай свое дело, и пусть и тебе, и ребятам повезет.

В мире больше не осталось доверительности, трепетности, нет героев, одни комиксы, депутаты и случайные связи.

Ты мне нужен для баланса, Илья, для напоминания мне, моим детям и жуликоватым товарищам, что все не зря.

Как говаривал мой святой папа, обожавший тебя: «Покажи им, что такое ревизия троцкистского учения».