Сергей Минаев — «Мишура»

2019, ООО «ВВВ. РЕКОРД»

Новый альбом Сергея Минаева вызывает подозрение, что это какие-то забытые записи восьмидесятых. 17 свежих песен «первого поющего диджея» категорически отрицают все модные стилистические тенденции. Разумеется, альбом записан на современном студийном оборудовании и не обладает ностальгическими признаками старых плёнок, но сами композиции — их жанр, настроение, подходы — уверенно переносят слушателя в мир поп-музыки 80-х. У тех, кто застал то время, в воображении должны возникнуть межпесенные сценки из «Утренней почте», в которых с удовольствием дурачился молодой Юрий Николаев. Вроде включил альбом, записанный в 2019 году — а всё время кажется, что сейчас выскочит молодой Боярский или «Весёлые ребята» с солистом Буйновым, и все запоют песни Виктора Резникова. Сергей Минаев сделал довольно разноплановую пластинку, но она получилась одновременно и очень цельной: артист показывает разные цвета жанрового спектра, но никакие из них не выходят за условные рамки «московского поп-рока 80-х». За такую верность принципам Минаеву можно было бы выразить респект — хотя чёрт его знает, вдруг музыкант имел в виду совсем другое, а рецензент его неправильно понял.

Но в первой песне «Не реально» Сергей поёт о том, что нереально стать моложе и скинуть два десятка килограмм. Несмотря на тематику и «восьмидесятническое» настроение, в голосе его слышится знакомое по старым записям лукавство. В треке «Ничего особенного» Минаев упоминает некоторые приметы нашего времени, но о новом поколении отзывается немного иронично. «Осень в глазах» показывает Сергея Минаева талантливым исполнителем лирических песен: во времена диджейской молодости этот жанр был у него не слишком в чести, а теперь он навёрстывает упущенное — при этом трек опять звучит так, будто он взят из утерянного выпуска «Утренней почты». В «Балдею» к нам возвращается Минаев-юморист, чтобы опять уступить место лирику в «Мы должны успеть».

«Футбол и валидол» — очередное посвящение прошлогоднему чемпионату мира, проходившему в России; их было много, но хитов среди них почему-то не оказалось, хотя минаевский вариант довольно забавный. Песня «Пара-Рура», вопреки названию, оказалась не танцевально-«латинизированной», а симпатичным медляком. В «Увы» Минаев движется в сторону задумчивого бард-рока, но в «Остыло твоё сердце», «Давай, весна» и «Парусах» возвращается к привычной ретро-поп-бодрости.

В треке №13 артист издаёт адские звуки, после чего сообщает, что «тринадцатого трека не будет»: без шуток нельзя, особенно перед псевдогероической песней о порохе в пороховницах «Тряхнём стариной». Финальные композиции альбома — нежная «Тут и там» и патриотическая «На века», где Сергей Минаев, кажется, решил перевоплотиться в группу «Любэ». И это, пожалуй, единственная на диске песня, которую сложно назвать приветом из 80-х.

Алексей МАЖАЕВ.