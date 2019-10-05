«Наадя», Павел Артемьев и ЛСП выпустили саундтрек к «Чернобылю»

Группа «Наадя» и Павел Артемьев записали собственные версии песни рэпера ЛСП «Никогда». Вместе с оригинальным треком они вошли в саундтрек к фильму «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал».

— Авторам полнометражного завершения популярного молодёжного сериала потребовались три версии одной композиции в связи с необычным форматом релиза: вместо одного в онлайн-прокат вышли три фильма с различными вариантами развития сюжета. В каждом случае действие начинается одинаково, но в определенной сюжетной точке разветвляется, что приводит к трём немного отличающимся финалам — и в каждом звучит песня «Никогда»! Расположение треков — подсказка для зрителей: лишь один из трёх показанных миров — настоящий, то есть не относящийся к параллельной реальности — и именно в этом мире звучит оригинальная версия «Никогда», — говорится в пресс-релизе.

Режиссёром картины о подростках, пытающихся остановить мировую катастрофу, выступил Дмитрий Киселёв («Время первых»), сценарист — Илья Куликов. Главные роли исполнили Константин Давыдов, Кристина Казинская, Сергей Романович, Анвар Халилулаев, Валерия Дмитриева, Евгений Стычкин и Александр Яценко. Премьера фильма состоялась на платформе Premier 19 сентября 2019 года, а третья — последняя — версия картины увидела свет 3 октября.

— Когда мне предложили сделать кавер-версию песни ЛСП «Никогда», я сразу представила её под фортепиано и срочно написала Варе Чиркиной, с которой мы вместе играем акустическую программу. Я абсолютно доверяю её вкусу, и дорожку фортепиано для этой песни она прислала уже на следующий день. Пока я пела, кажется, перепутала одно слово — угадайте, какое! Но в целом, мне кажется, получилось, как и было задумано, — как будто это совсем новая песня, — рассказала солистка группы «Наадя» Надежда Грицкевич.